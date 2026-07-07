Temmuz ayı sonuna dek geçerli olacak satış kampanyasında; model bazlı 1 milyon TL’ye varan 0 faizli kredi kampanyaları, 300.000 TL peşinat ile Doblo sahibi olma fırsatı ve showroomlara özel avantajlar dikkat çekiyor.
FIAT Professional, temmuz ayına özel sıfır faizli kredi seçenekleri ile ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Markanın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van, 5+1 yolcu kapasitesine sahip “iş için güçlü, yaşam için konforlu” Scudo Combi/Combimix ve 1.2 ton taşıma kapasitesi, geniş yükleme alanı ile orta ticari segmentine güçlü giriş yapan Fiat Professional ailesinin yerli üretim modeli Scudo Kamyonet modelleri, 900 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor. 8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip Ulysse modeli ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yine 0 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.
Yüksek performansı, verimliliği ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van modelinde 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi olanağı sunuluyor. Geniş iç hacmi ile 16+1 kişilik Ducato Minibüs modelleri de kampanya kapsamında 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi imkânları ile satın alınabiliyor. Tek ve çift kabin gibi gövde seçeneklerine ek olarak farklı kasa boyutlarıyla Ducato Kamyonet modellerinde, 4200XL tek kabin ve 2800DC çift kabin versiyonlarında 900 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi, diğer versiyonlarda ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.
Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından en üst seviyeyi sunan ve müşteri gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanan Doblo Combi’de temmuz ayına özel olarak 900 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit indirim fırsatı bulunuyor. Doblo Cargo modelinde ise 900 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit indirim olanağı sunuluyor.
FIAT Professional, Doblo ailesinde 300.000 TL peşinat ile 48 aya varan vade seçenekleri sunan finansman kampanyasına temmuz ayında da devam ediyor. Doblo Combi ve Doblo Cargo modellerinde geçerli olan kampanyada kalan tutar Koç Stellantis Finansman aracılığıyla taksitlendirilebiliyor. FIAT Professional temmuz satış kampanyası kapsamında kredi imkânları veya peşin alım indirimlerinin yanı sıra %5 takas desteği FIAT showroomlarında tüketicileri bekliyor.