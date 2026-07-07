Yüksek performansı, verimliliği ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van modelinde 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi olanağı sunuluyor. Geniş iç hacmi ile 16+1 kişilik Ducato Minibüs modelleri de kampanya kapsamında 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi imkânları ile satın alınabiliyor. Tek ve çift kabin gibi gövde seçeneklerine ek olarak farklı kasa boyutlarıyla Ducato Kamyonet modellerinde, 4200XL tek kabin ve 2800DC çift kabin versiyonlarında 900 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi, diğer versiyonlarda ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.