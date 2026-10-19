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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Türkiye-AB gümrük paylaşımında son aşamaya gelindi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile AB arasında yetkilendirilmiş yükümlü firmalara ait sertifika ve statü bilgilerinin taraf gümrük idareleri arasında elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Türkiye-AB gümrük paylaşımında son aşamaya gelindi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre firmaların, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statülerinin (YYS) Karşılıklı Tanınması Anlaşması ve gelecek dönemde imzalanması planlanan diğer karşılıklı tanıma anlaşmalarından kaynaklanan kolaylıklardan yararlanabilmeleri için sertifikalarına ilişkin bilgilerin Bakanlık tarafından anlaşmaya taraf ülkelerin gümrük idareleriyle paylaşılmasına onay vermeleri gerekiyor.

Onay işlemleri, YYS e-Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Verilen onaylar, ihtiyaç duyulması halinde aynı sistem üzerinden değiştirilebilecek.

Bu nedenle YYS'ye sahip firmaların, sistem üzerinden ilgili onay metnini doldurmaları önem taşıyor.

YYS e-Başvuru Sistemi'ne, "https://uygulama.gtb.gov.tr/YYSEBasvuru/Site/Oturum/Tanitim" adresinden ulaşılabiliyor.

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