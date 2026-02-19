TOYDER, ‘oyuncağa gelen vergi geri alınsın’ diyor

Oyuncak sektörünün yüzde 30'luk kısmını oluşturan uzaktan kumandalı oyuncak arabaların yeni düzenlemenin ardından ortalama yüzde 40 zamlanması bekleniyor.

TOYDER Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Akar, "Bu düzenleme hem çocukların oyuncağa erişimini zorlaştıracak hem de kayıt dışılığı artıracak. Bakanlık yetkililerinden kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Alınan kararın sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini ifade eden Akar, şunları söyledi:



“Bizler hem üretici hem ithalatçı ama aynı zamanda da ebeveynleriz. Türkiye'de oyuncaklar zaten yüksek vergi yükü nedeniyle yurt dışına kıyasla 2–3 kat pahalı. Uzaktan kumandalı oyuncaklarda ise ürün çeşidinin çok fazla olması, Türkiye'de yeterli altyapının bulunmaması ve Uzakdoğu hakimiyeti nedeniyle Türkiye’de yerli üretimin payı sadece yüzde 3. Buna rağmen gözetim bedelinin artırılması, fiyatları direk olarak etkileyeceği için çocukların oyuncağa erişimini zorlaştıracak."

İthalatın payı yüzde 75



Türkiye'deki oyuncak pazarı ile ilgili de bilgi veren Akar, sektörün 1 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu kaydetti. Sektörde ithalatın payının ürün gruplarına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 75 seviyesinde olduğuna işaret eden Akar, özellikle pandemi döneminde iç piyasanın ve ihracatın çok öne çıktığını, ancak son yıllarda bu avantajı kaybettiklerini belirtti. Akar, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde vergi ve KDV yükünün azaltılmasının hem iç piyasayı canlandıracağını hem de yatırımları artırarak ailelerin alım gücünü destekleyeceğini vurguladı.