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TÜİK açıkladı: Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, aylık en yüksek reel getiri Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,35 oldu. TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,38 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Ekonomist
Ekonomist
TÜİK açıkladı: Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,38 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Hangi yatırım araçları kaybettirdi?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 1,23, Amerikan Doları yüzde 1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 3,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. 

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 1,34 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken Euro yüzde 0,22, Amerikan Doları yüzde 0,23, DİBS yüzde 0,59 ve külçe altın yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜİK açıkladı: Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu-1

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,01 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,53 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

TÜİK açıkladı: Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu-2

Altı aylık değerlendirmeye göre en çok kaybettiren yatırım araçları

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,68 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

 

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti
 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

TÜİK açıkladı: Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu-3

Yıllık değerlendirmede en çok getiri sağlayan yatırım aracı hangisi oldu?

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde  yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 19,11, DİBS yüzde 7 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 5,91 ve Amerikan Doları yüzde 9,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. 

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 15,81, DİBS yüzde 4,03 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,05 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 8,52 ve Amerikan Doları yüzde 11,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜİK açıkladı: Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu-4
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