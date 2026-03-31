TÜİK mart enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Mart ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Yılın üçüncü enflasyon rakamının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Açıklanacak veri, kira artış oranı ile emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde etkili olacak. Peki, TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? Mart ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Milyonlarca çalışan, emekli ve kiracının beklediği Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Nisan ayının ilk günlerinde açıklanacak olan bu rakam, kira artış oranlarından maaş zamlarına kadar pek çok kalemi doğrudan etkileyecek. Peki, TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

TÜİK mart enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

TÜİK, 2026 Mart ayı enflasyon rakamlarını 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10:00'da açıklayacak.

 

Mart enflasyonu hangi kalemlerde etkili olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verisi, memur ve emekli maaş farklarının hesaplanmasında belirleyici olacak. Aynı rakam, kira artış oranlarının belirlenmesinde de etkili olacak.

Mart ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mart ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,40 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri ise yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yoğunlaştı.

Ekonomistlerin mart ayına ilişkin ortalama enflasyon beklentisinin yüzde 2,40 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46’ya gerilemesi öngörülüyor.
