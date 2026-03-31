Türk Telekom 5G vizyonunu açıkladı

Türk Telekom, Türkiye’de 1 Nisan’da başlayacak 5. nesil mobil iletişim teknolojisi (5G) öncesinde düzenlediği etkinlikte 5G’ye dair vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Türk Telekom’un ana sponsoru olduğu ve teknolojiyi sanatla buluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ev sahipliği yaptı.

"İlerlemeyi hızlandıracak itici güç olacak"

5G gala gecesinde yaptığı konuşmada, asırları aşan köklü mirasın omuzlarına yüklediği tarihi sorumluluğa ve 5G’nin Türkiye için bir teknoloji geçişinden çok daha fazlası olduğuna dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin şöyle konuştu:

"186 yıl öncesinde uzakları yakın kılmak amacıyla başlayan hikayemiz Türkiye’yi geleceğe ulaştırma şiarıyla devam ediyor. Sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarrufa imkan sağlayan 5G teknolojisinin bir bağlantı hızının ötesinde ekonomik ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak itici bir güç olduğuna inanıyoruz.

Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana 23 milyar doları aşan yatırım yaptık. Son dört yıldır ise sektörün yatırım lideri olarak ülkemizi yenilikçi teknolojilere hazırlayarak dijital dünyanın inşasında emin adımlarla ilerliyoruz. Yıllardır yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı bu bilinçle 5G uyumlu olarak gerçekleştirdik. Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora ve kültür sanata farklı alanlarda öncü 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik.

Yarım milyon kilometreyi aşan fiber altyapımız 5G’nin yüksek veri taşıma kapasitesinin en büyük teminatı olurken, 5G’nin can damarı olan fiberle bağlı istasyonu oranında dünya genelinin 2030 hedeflerini şimdiden aşmış bulunuyoruz. 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağımız, yaygın 5G altyapımız, 5G uygulamalarındaki deneyimimiz, yüzde 61’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ve 5G’de sahip olduğumuz müşteri başına en yüksek kapasiteyle herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmaya hazırız."

5G teknolojisiyle hologramlı düet

Türk Telekom düzenlediği gala gecesinde ayrıca 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerine dikkat çekmek adına sürpriz bir sahne gösterisi düzenledi. Hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı ile rap müzik sanatçısı Sefo’nun 5G sayesinde kesintisiz sahnelenen düeti gerçekleştirdi.