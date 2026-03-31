AB'den yakıt tasarrufu için çağrı: 'Daha az seyahat edin'

Avrupa Birliği Komisyonu, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji arzı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, üye ülkelere vatandaşlarını daha az araç kullanmaya ve uçuşlarını azaltmaya yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı

Politico internet sitesinde yer alan haberde, AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen’in üye ülkelerin enerji bakanlarına Orta Doğu’daki gelişmelerin etkileri hakkında mektup gönderdiği ifade edildi.

Mektupta, özellikle ulaştırma sektöründe enerji talebinin düşürülmesine yönelik gönüllü önlemlerin değerlendirilmesi talep edildi.

Vatandaşların daha az uçuş yapmaya teşvik etmeleri istendi

Hükümetlerin vatandaşları daha az araç kullanmaya ve daha az uçuş yapmaya teşvik etmesinin istendiği mektupta, yakıtın daha kritik alanlarda kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel ölçekte bir enerji arz krizine dönüşebileceğinden endişe duyulduğu ifade edilen mektupta, hükümetlerin uzun sürebilecek bir aksaklığı öngörerek zamanında hazırlık yapmalarının önemine işaret edildi.

Mektupta, üye ülkelerin yakıt tüketimini artıracak, petrol ürünlerinin serbest dolaşımını kısıtlayacak veya AB rafinerilerinin üretimini caydıracak adımlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, enerji krizine karşı atılacak önlemleri görüşmek üzere bugün video konferans düzenleyecek.

