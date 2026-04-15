ARA
DOLAR
44,75
0,06%
DOLAR
EURO
52,84
0,10%
EURO
ALTIN
6836,94
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tüpraş 1. çeyrek finansallarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 6 Mayıs’ta kamuya duyurmayı planlıyor.


Tüpraş tarafından yapılan açıklamaya göre, 01 Ocak 2026-31 Mart 2026 dönemine ilişkin finansal raporların 6 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor. 

Şirket, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki haftalık süreçte “sessiz dönem” uygulaması yürüteceğini duyurdu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 01.01.2026-31.03.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 06 Mayıs 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL