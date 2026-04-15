Tüpraş 1. çeyrek finansallarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 01.01.2026-31.03.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 06 Mayıs 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.