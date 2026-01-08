AA muhabirinin, Rekabet Kurumunun 2025 yılına ilişkin "Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Rekabet Kurulunun incelediği 162 birleşme ve devralma işleminde hedef şirketler Türkiye kökenli oldu.

Söz konusu yılda bu işlemlerin hacmi 466,1 milyar lirayı bulurken bu tutar raporun açıklanmaya başlandığı 2013'ten bu yana rekor olarak kayıtlara geçti. Bu işlemler kökeni bakımından incelendiğinde, tüm tarafları Türk olan 93'ünün toplam değeri 165,8 milyar lira olarak belirlendi. Tüm tarafları yabancı olan birinin değeri ise 6,5 milyar lira oldu. İşlem taraflarından en az birinin Türk ve yabancı kökenli şirketlerden oluştuğu 68 işlemin toplam değeri ise 293,8 milyar olarak hesaplandı.

Ana faaliyet alanları gruplandırmasına göre hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler bakımından en yüksek işlem hacmi 110,7 milyar lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" alanında gerçekleşti.

Bu sektörü 95,9 milyar lirayla "finans ve sigorta faaliyetleri" ve 92,7 milyar lirayla "imalat" alanları takip etti. İşlem adedi açıklanan faaliyet kollarının alt kategorilerine bakıldığında ise en çok işlem, 25 birleşme ve devralmayla "bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler" alanında görüldü. Bu kapsamda söz konusu sektörde 20,2 milyar lira değerinde işlem gerçekleşti.

Söz konusu faaliyeti 10 işlem ve 27,6 milyar lirayla "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" sektörü takip etti. "Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret" ve "finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler" sektörleri de 5 işlemle listede yer aldı. "Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret" sektöründeki işlem değeri 55,1 milyar lira, "finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler" sektöründeki işlem değeri 486,8 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca, çok sayıda kategoride 5'in altında işlem gerçekleşti.

13 yılın en çok işlemi incelendi



Öte yandan, Rekabet Kurumu, 2013-2025 döneminde yıllık ortalama 241 işlemi inceledi. Bu kapsamda 2013'te 213 işlem ele alınırken 2016'da 209, 2020'de 220 işlem Kurumca değerlendirildi.

İncelenen işlem sayısı 2021'de 310'a ulaşırken 2022'de 246'ya, 2023'te 217'ye geriledi. Bu sayı 2024'te 311'e, geçen yıl da 416'ya yükseldi. Böylece işlem sayısı söz konusu dönemdeki en yüksek rakam olarak belirlendi.

Yabancıların Türk şirketlerine yatırımları 12 yılın en yüksek seviyesinde



Birleşme ve devralma işlemleri kapsamında yabancı yatırımcılarca Türk şirketlerine yapılması öngörülen toplam yatırım değerlerinin, son 10 yılda belirgin dalgalanmalar sergilemekle beraber özellikle 2023 sonrasında güçlü artış eğilimine girdiği görüldü.

Bu çerçevede, yatırım tutarlarının 2023'te 68 milyar liraya, 2024'te 99 milyar liraya yükseldiği belirlendi. Bu tutar, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 3 katına çıkarak 277,5 milyar liraya ulaştı ve 2014'ten bu yana hem dolar hem de lira bazında en yüksek seviyeye çıktı.