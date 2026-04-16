İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi belli oldu mu 2026? İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartları neler? Kimler başvurabilecek?

İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için geçerli olacak olan İlk Evim Konut Kredisi için geri sayım başladı. Düşük faiz oranları ve ödeme planlarıyla dikkat çeken kampanyaya başvuruların başlayıp başlamadığı da merak ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisine başvurular başladı mı? İlk Evim Konut Kredisine başvuru şartları neler? Kampanyayla ilgili detaylar neler? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Düşük faiz oranı ve ödeme planıyla ilk kez ev sahibi olacakların radarında olan İlk Evim Konut Kredisiyle ilgili detaylar araştırılıyor. Kamuoyunda 1.20 düşük faizli konut kredisi olarak bilinen kampanyayla ilgili başvuru süreci de merak ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisine başvurular başladı mı, başvuru tarihi belli oldu mu? İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartları neler? Ödeme planı belli oldu mu? İşte konuya dair merak edilen tüm gelişmeler...

1 İlk Evim Konut Kredisine başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?

Kampanyadan yararlanmak isteyen binlerce kişi, İlk Evim Konut Kredisine başvuru sürecinin başlayıp başlamadığını merak ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri çerçevesinde, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan düzenlemenin 2026’nın ilk yarısında TBMM’de ele alınıp yasalaşması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın teknik incelemelerini tamamlamasının ardından ise kampanyanın hayata geçirileceği takvim netlik kazanacak.

2 İlk Evim Konut Kredisi detayları

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için hazırlanan kampanya kapsamında faiz oranı yüzde 1,20 olarak açıklandı.
Ancak, 2 milyon TL’nin üzerindeki kredi taleplerin de limitin artırılmasına yönelik esneklik sağlanabilecek.

3 Kredinin vade süresi ne kadar olacak?

Kamu bankaları üzerinden hayata geçirilmesi planlanan kampanya, düşük faiz ve taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor. 

Krediden yalnızca ilk konutunu alacaklar faydalanabilecekken, vade süresi ise 180 aya kadar uzatılabilecek.

4 İlk Evim Konut Kredisine başvuru şartları neler?

İlk Evim Konut Kredisi başvuruları için muhtemel şartlar ise şöyle:

  • İlk kez konut sahibi olmak,
  • Konutu alacak kişinin üzerine kayıtlı başka bir konut bulunmaması,
  • Son 1 yılda konut satmamış olmak,
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hisse sahibi olunmaması,
  • Başvuruda bulunacak kişinin belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve ispatlayabilmesi.

5 İlk Evim Konut Kredisi örnek hesaplama

180 ay (15 yıl) vade ve yüzde 1,20 faiz oranıyla 1 milyon TL kredi kullanılması durumunda, aylık taksit tutarı yaklaşık 13 bin 587 TL seviyesinde hesaplanıyor. 

Bu koşullarda kredinin toplam geri ödemesi ise yaklaşık 2 milyon 445 bin 701 TL’ye ulaşıyor.

Kredi tutarının artması durumunda, geri ödenecek meblağ da artış gösterecek.
