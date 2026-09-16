Türkiye'de şirketlerin bilançosu belli oldu: 2025'te hangi sektör ne kadar kazandı, zarar etti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı sektör bilançolarını açıkladı.

Buna göre, 1 milyon 150 bin 191 firmanın sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret sektörü 356 bin 973 ile birinci oldu. İmalat sektöründeki toplam firma sayısı 185 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre 2025'te toplam aktif büyüklükleri 123 trilyon 970 milyar 539 milyon lira oldu. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamı 67 trilyon 229 milyar 429 milyon lira, öz kaynakların toplamının 56 trilyon 741 milyar 110 milyon lira olduğu belirlendi.

İmalat sektörü 33 trilyon 54 milyar 231 milyon lira aktif büyüklüğüyle tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Aktif büyüklükte, 25 trilyon 89 milyar 616 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret sektörü ikinci oldu. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 15 trilyon 425 milyar 939 milyon lira ile ilk sırada bulunurken onu 8 trilyon 793 milyar 885 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret sektörü, 8 trilyon 446 milyon lira ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, geçen yıl tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 2 trilyon 237 milyar 612 milyon lira oldu. İmalat sektörünün 873 milyar 989 milyon lira ile en yüksek net kar elde eden sektör olduğu görüldü. Toptan ve perakende ticaret sektörü 676 milyar 724 milyon lira, inşaat sektörü ise 229 milyar 69 milyon lira net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü söz konusu yılı 107 milyar 223 milyon lira, gayrimenkul faaliyetleri sektörü ise 43 milyar 693 milyon lira net zarar ile tamamladı.

Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların 2025 yılı toplam net satışları 107 trilyon 724 milyar 696 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 5 trilyon 571 milyar 364 milyon lira olarak gerçekleşti.