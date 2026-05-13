YEO Teknoloji 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

YEO Teknoloji’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanan 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 4 milyar 162 milyon TL’ye ulaştı.

YEO Teknoloji’nin brüt kârı aynı dönemde yüzde 150 artışla 1 milyar 844 milyon TL’ye yükseldi. Operasyonel kârlılıkta da güçlü büyüme kaydeden YEO Teknoloji’nin esas faaliyet kârı, 2025 yılının ilk çeyreğindeki 471 milyon TL seviyesinden 2026 yılının aynı döneminde 1 milyar 306 milyon TL’ye çıktı. Böylece şirket, esas faaliyet kârını yıllık bazda yüzde 177 artırdı.

YEO Teknoloji’nin 2026 yılının ilk üç ayında imzaladığı yeni sözleşme tutarı 148 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Şirketin devam eden proje büyüklüğü 790 milyon ABD dolarına ulaşırken, bakiye iş tutarı ise 412 milyon ABD doları seviyesine yükseldi.

Devam eden projelerin yüzde 80’den fazlasını yenilenebilir enerji santrali yatırımları oluştururken, portföyün geri kalan kısmı enerji şebekeleri ve endüstriyel otomasyon projelerinden meydana geliyor. Bu proje dağılımı, YEO Teknoloji’nin enerji dönüşümü, şebeke altyapıları ve ileri teknoloji çözümlerindeki büyümesini destekleyen güçlü iş yapısını ortaya koyuyor.

Net kârı 195 milyon TL’ye ulaştı

YEO Teknoloji’nin ana ortaklık net dönem kârı, 2026 yılının ilk çeyreğinde 195 milyon 51 bin TL olarak gerçekleşti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 66 milyon 143 bin TL net kâr açıklamıştı. Böylece YEO Teknoloji, net kârını yıllık bazda yaklaşık üç katına çıkardı. YEO Teknlooji’nin finansal sonuçlarında yurt dışı projelerin etkisi de öne çıktı. YEO Teknoloji’nin yurt dışı satışları yılın ilk üç ayında 3 milyar 583 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu performans, şirketin Avrupa’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan farklı pazarlara uzanan global proje portföyünün finansallara yansımasını ortaya koydu.