Sağlık için başladı, şampiyonluklara abone oldu

Yürüteç yardımıyla adım atabilen para yüzücü Nil Arya Sarıgül, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü ile anaokulunda beden eğitimi dersinde tanıştığını belirterek, "Beni hastalığımdan dolayı yüzmeye kendisi teşvik etti. Başladıktan sonra bu sporu çok sevdim. Yüzerken kendimi çok mutlu ve özgür hissediyorum. Tedavimde çok faydasını gördüm." dedi.

Katıldığı çeşitli yarışmalarda 6 Türkiye birinciliği kazandığını anlatan Sarıgül, "Şimdiki hedefim önce dünya şampiyonluğu, daha sonra olimpiyatlara gidip şampiyon olmak." diye konuştu.