Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi

Yılın ilk enflasyon raporu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yükselttiklerini duyurdu.


Son Güncellenme:
Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu paylaştı. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltilirken Karahan, "2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karahan, 2027 yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 6-12 bandına gerileceğini tahmin ettiklerini kaydetti. 

Ara hedeflerde değişikliğe gidilmedi

Ara hedeflerde ise değişikliğe gidilmedi. Fatih Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

(Ayrıntılar geliyor)

