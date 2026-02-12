Ankara'da ise içten yanmalı motora sahip ve en yüksek risk grubundaki sıfırıncı basamakta yer alan sürücünün primi 49 bin 729 lira olurken, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.

İzmir’de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli için trafik sigortası primi 48 bin 281 lira olarak hesaplanırken, en düşük risk grubu olan 8’inci basamaktaki sürücülerin prim tutarı 8 bin 47 lira seviyesinde bulunuyor.