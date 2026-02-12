Zorunlu trafik sigortasında Şubat 2026 döneminde uygulanacak yeni prim tutarları netleşti. Yaklaşık 32 milyon araç sahibini kapsayan güncel tarifeyi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SMB) duyurdu.
1 Zorunlu trafik sigortası olmadan yola çıkanlara para cezası uygulanacak
NTV'de yer alan habere göre SBM tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre, İstanbul’da bir otomobilin dördüncü basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırılması halinde ödenecek tutar 17 bin 59 TL ve bu poliçe olmadan aracın trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Trafik sigortası bulunmadan yola çıkılması ve denetimde tespit edilmesi durumunda ise para cezası uygulanıyor ve araç bağlanıyor.
2 Prim tutarları ne kadar?
Zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 12,5 artırıldı. İstanbul’da sıfırınca basamakta yer alan içten yanmalı motora sahip sürücü için prim tutarı 51 bin 177 liraya yükselirken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamakta yer alan sürücüler için tutar 8 bin 530 lira seviyesinde bulunuyor.
3 Ankara ve İzmir'de prim tutarları
Ankara'da ise içten yanmalı motora sahip ve en yüksek risk grubundaki sıfırıncı basamakta yer alan sürücünün primi 49 bin 729 lira olurken, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.
İzmir’de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli için trafik sigortası primi 48 bin 281 lira olarak hesaplanırken, en düşük risk grubu olan 8’inci basamaktaki sürücülerin prim tutarı 8 bin 47 lira seviyesinde bulunuyor.
4 Taksilerin sigorta primleri de belli oldu
İstanbul’da ticari taksiler için sıfırıncı basamakta uygulanan prim 137 bin 510 lira olarak hesaplanırken, sekizinci basamakta yer alan sürücüler için tutar 22 bin 918 lira seviyesinde bulunuyor.
Ankara’da primler üst basamakta 133 bin 618 lira, en düşük risk grubunda 22 bin 270 lira olarak uygulanırken, İzmir’de ise en yüksek tutar 129 bin 726 lira, en düşük tutar 21 bin 621 lira düzeyinde belirlendi.
5 Otobüslerin prim tutarları
İstanbul’da 31 ve üzeri koltuk kapasiteli bir otobüs için sıfırıncı basamakta uygulanan zorunlu trafik sigortası primi 337 bin 829 liraya çıktı. Sekizinci basamaktaki prim tutarı ise 56 bin 305 lira olarak belirlendi.