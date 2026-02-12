Ocak’ta ikinci el araç piyasasında tablo netleşti: Rakamlar ne gösteriyor?

Çevrimiçi araç alım-satım platformu arabam.com ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı 2026 yılı Ocak ayına ait Aylık Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, aralık ayında 871 bin 777 TL olan ilan fiyatları ocakta 877 bin 29 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar aralık ayına göre yüzde 4 oranında düştü.

Öte yandan, ikinci el araç fiyatlarında ayın ilk iki haftasında artış gözlemlendi.

En çok hangi markaların ilanları yayımlandı?

Ocak ayı ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında ise sırasıyla Clio, Megane, Egea, Focus, Astra, Corolla, Passat, Civic, Polo ve Corsa olarak gözlendi.

500 bin TL'ye kadar olan araçların ilan oranı yüzde 24

Açıklanan verilere göre, ocak ayında 500 bin TL’ye kadar olan araçların ilan oranı yüzde 24 olarak açıklandı. 500.001-750.000 TL aralığındaki araçlar yüzde 16, 750.001-1.000.000 TL aralığındakiler yüzde 16, 1.000.001-1.500.000 TL aralığındakiler yüzde 23, 1.500.000 TL ve üzerindekiler ise yüzde 20 oranında pay aldı.

5 yaşa kadar olan araçların ilanları düştü

Ocak ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilanları, aralık ayına göre yüzde 4,3'lük düşüşle yüzde 22,9’a geriledi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı ise yüzde 17,3 pay alırken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar yüzde 31,5 oranında kaldı.

16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 11,5 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçlar ise yüzde 16,8 oranında pay aldı.

Dizel araç ilanlarında düşüş

İlana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, ocak ayında dizel araçların ilan oranı yüzde 7,6 puan azaldı ve yüzde 40,8’e düştü. Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı yüzde 1,85 puanlık artışla yüzde 32,9 oldu.

LPG’li araçların oranı yüzde 4,8 puanlık artışla yüzde 22 seviyesine çıktı. Elektrikli ve hibrit araçlarda ise artış trendi sürüyor.

Otomatik vitesli araçların ilanları arttı

Ocak ayında otomatik vitesli araçların ilan oranında ise artış görüldü. Aralık ayında yüzde 34 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı, ocak ayında yüzde 2 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde düz vitesli araçların ilan oranı yüzde 5 puan azalarak yüzde 46’ya gerilerken, yarı otomatik vitesli araçların oranı yüzde 3 arttı.