Cook Adaları, koronavirüs pandemisinin başlamasından yaklaşık iki yıl sonra ülke turistler için yeniden açılmaya hazırlanırken ilk Kovid-19 vakasını bildirmişti. Cook Adaları Başbakanı Mark Brown, ada ülkesinde ilk enfeksiyonun yakın zamanda 176 kişiyle birlikte ülkesine uçakla dönen ve karantinada olan 10 yaşındaki bir erkek çocukta tespit edildiğini duyurmuştu. Ancak bu yanlış alarm olabilir.

Euronews’in haberine göre aralık ayı başlarında yetkililer, ilk virüs vakasını tespit ettiklerini düşünüp paniğe kapıldılar. Ancak söz konusu hastanın bir sonraki testleri negatif çıktı. Yetkililer ise vaka tespitinin hatalı olduğunu düşünüyor.

Sağlık yetkilisi Bob Williams, “Negatif sonuç, çocuktan aldığımız mukus örneğinde herhangi bir virüs tespit etmediğimiz anlamına geliyor. Bu iyi bir haber” dedi .

Cook Adaları (nüfus 17.000) nüfusunun yüzde 96’sını tamamen aşıladı. Bu, yüzde 99 aşılama oranıyla dünya rekorunu elinde tutan yakındaki Palau’a çok yakın bir oran.

Independent’ın haberine göre Fiji, Fransız Polinezyası ve Marshall Adaları dahil olmak üzere Pasifik’teki pek çok ada ülkesi Kovid vakaları kaydederken Cook Adaları, sınırlarını tamamen kapatarak yaklaşık iki yıldır koronavirüsten kaçmıştı.

COOK ADALARI NEREDE?

Yeni Zelanda ve Hawaii arasında yer alan Cook Adaları, Pasifik Okyanusu’nda 15 adadan oluşuyor. En büyük ada olan Rarotonga, engebeli dağlara ve ulusal başkent Avarua’ya ev sahipliği yapıyor. Kuzeyde, Aitutaki Adası, mercan resifleri ve küçük, kumlu adacıklarla çevrili geniş bir lagüne sahip. Palmiye ağaçlarıyla çevrili ve mavi gökyüzüyle çerçevelenmiş beyaz kumlu plajlar tropikal manzara oluşturuyor. Sualtı, 130 farklı mercan türü, 600 balık türü, kaplumbağa, resif köpekbalığı, balina ve yunuslara ev sahipliği yapıyor. Ülke dalış alanlarıyla ünlü.