Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri özgür bir düşünce platformunda buluşturan “Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması” sonuçlandı. İlk kez çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikte, Küba’dan Reynerio Tamayo’nun karikatürü birincilik ödülüne layık görüldü.

37’ncisi düzenlenen yarışmada, kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularını tüm çalışmalarında ön plana çıkartan Aydın Doğan Vakfı’nın, “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” Ödülü’nü de bu yıl Ömer Çam aldı.

Aydın Doğan Vakfı’nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 37.sini düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yılki kazananları, pandemi koşullarından dolayı ilk kez çevrimiçi olarak yapılan jüri toplantısında belirlendi, tüm başvurular online yapıldı.

Dünyanın dört bir yanından, gündem konularının mizahi bir şekilde sanatla harmanlandığı, otoritelerce karikatür dünyasının en önemli yarışması olarak benimsenen serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na bu yıl tam 83 ülkeden 930 sanatçı ile yaklaşık 4.500 başvuru oldu.

Dünya çapında ün kazanmış değerli karikatür ustaları ve sanatçıların seçici kurul üyeliği yaptığı, bugüne kadar 137 ülkeden 8.800 aşkın sanatçının 90.000 civarında eserinin katıldığı yarışmanın seçici kuruluna bu yıl Kanada’dan katılan Anita Kunz başkanlık yaptı ve seçici kurulda Ercan Akyol, Latif Demirci, Selçuk Demirel, Shahrokh Heidari (İran), Moacir Knorr Gutterres (Brezilya), Piyale Madra, Peter Nieuwendijk (Hollanda), Tan Oral, Cristina Sampaio (Portekiz) ve Yuko Shimizu (Japonya) yer aldı.

“Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” Özel Ödülü

Tüm çalışmalarında kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularına özel vurgu yapan Aydın Doğan Vakfı’nın düzenlediği yarışmada, bu yıl yine “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” Ödülü’nün sahibi, Ömer Çam oldu.

37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Kazananları

Seçici Kurul, bu seneki yarışmada Küba’dan katılan Reynerio Tamayo’yu birinciliğe layık gördü.

İkinci Mahmood Nazari (İran), üçüncü ise Mojtaba Heidarpanah (İran) oldu.

Seçici Kurul ayrıca; Hamed Mortazavi Alavi (İran), Borislav Stankovic (Sırbistan) ve Toso Borkovic (Sırbistan)’i Başarı Ödülü ile taçlandırdı.

Yarışmada birincilik ödülü ve özel ödül kazanan sanatçılar 8.000’er ABD doları, ikincilik ödülü kazanan sanatçı 3.500 ABD doları ve üçüncülük ödülü kazanan sanatçı 1.500 ABD doları ile ödüllendirilecek. Başarı Ödülü kazanan üç sanatçı ise 500’er ABD dolarının sahibi olacak.

Dereceye giren tüm sanatçıların ödülleri ve başarılarını simgeleyen heykellerin, Kasım ayında pandemin şartlarına göre İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak törende takdim edilmesi planlanıyor.