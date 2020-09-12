Ankara’nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Şahin, şiddetli rüzgar ve kum fırtınasında 6 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Peki, Ankara Polatlı’daki kum fırtınası neden oldu? İşte detaylar ve yapılan açıklamalar:

ANKARA POLATLI’DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER *

Ankara’da fırtınanın etkisiyle Polatlı ilçesinde dev toz bulutları oluştu. Tarım işçilerinin kaldığı kırsal bölgedeki alanlarda kurulu çadırların uçmasına neden oldu. Toz fırtınasının şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. AFAD ve itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.

Polatlı ilçemizde meydana gelen kum fırtınası nedeniyle ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz tüm birimleriyle teyakkuzda olup kent genelinde nöbetini sürdürmektedir. Başkent 153 hattımızdan günün her saati bize ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/2V1Lle7Zd1 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 12, 2020

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, fırtınanın videosunu twitter hesabından paylaştı. Mansur Yavaş, fırtınada herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti, “Polatlı ilçemizde yaşanan kum fırtınasından olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerimize sıcak yemek dağıtımı ve çadır desteği için ekiplerimiz yola çıkmıştır” dedi.

KUM FIRTINASI NEDEN OLDU? *

Ankara’da meydana gelen toz fırtınasının, sağanak yağış öncesi gelişen kuvvetli rüzgarın tozları kaldırması nedeniyle oluştuğu belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gün içinde Ankara için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Söz konusu yağışlar beklenirken, kentte toz fırtınası etkili oldu.

TOZ DUVARI OLARAK ADLANDIRILIYOR *

AA muhabirinin genel müdürlükten edindiği bilgilere göre, kentte beklenen sağanak yağış öncesinde meydana gelen kuvvetli rüzgar, yerel olarak toz fırtınasına (kalkması) neden oldu. Polatlı’da yoğun görülen hadise, küçük ölçekli bir “toz duvarı” olarak nitelendiriliyor. Kentteki kuvvetli rüzgarın etkisinin bir iki saat içinde azalıp yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

GÜNEYDEN ESEN RÜZGARLAR TOZ FIRTINASINA NEDEN OLDU *

Ankara’da böyle toz fırtınaları görülmezken, kentin güneyindeki Konya-Karapınar civarında ise sıklıkla yaşanıyor. Toz fırtınasına neden olan rüzgar da Polatlı ve Ankara’nın güneyinde etkili oldu. Ankara’yı güneyinden gelen kuvvetli hava hadiseleri daha önce bu kadar etkilemediği için toz fırtınaları yaşanmıyordu. Kentin güneyinden itibaren etkili olan ve saatte 80-90 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, bu fırtınayı yarattı.

Genel Müdürlük, yarın da Ankara için yağış uyarısında bulundu. Buna göre, yarın kentin kuzeyinde ve batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ancak benzer bir toz fırtınası beklenmiyor.

6 KİŞİ YARALANDI *

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından, “Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır.” bilgisini paylaştı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise yaptığı açıklamada, ilçenin tamamını toz bulutu ve fırtınanın kapladığını, yer yer yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan küçük çaplı yangınların söndürüldüğünü ifade etti.

“Şu ana kadar bize intikal eden acı bir haber yok.” ifadesini kullanan Yıldızkaya, yaralıların da ayakta tedavi edildiklerini bildirdi.

Yıldızkaya, “Daha çok kırsal mahallelerdeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların uçtuğuyla ilgili çok ciddi haber geliyor. Ekiplerimiz alandalar. Birkaç ağaç düşmesiyle ilgili sıkıntımız var, bunları çözdük ama şu anda sakinledi, yağmur yağıyor. Şu an sakin her şey kontrol altında. Kriz masası işin başında.” ifadesini kullandı.