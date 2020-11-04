ABD’de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 213’e çıkardı. Demokratların adayı Biden ise 238 delege almış durumda bulunuyor. Gözler Pensilvanya, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Georgia, Wisconsin, Arizona gibi eyaletlere çevrilmiş durumda.

Arizona’yı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden kazandı. Nevada’da da Biden az farkla önde. Wisconsin’de büyük yarış devam ediyor. Oylar birbirine çok yakın. Diğer eyaletlerde ise Trump yarışı önde götürüyor. Ancak ABD’de rekor katılımın yaşandığı bu seçimde postayla gelen oylar tablonun netleşmesini önlüyor. Çünkü pek çok eyalette postayla gelen ve henüz sayılmamış oylar bulunuyor. Seçim öncesi yayınlanan anketlerden farklı olarak mevcut durum seçimin kazananın netleşmesinin zaman alacağını gösteriyor.

ABD’de uzun zamandır var olan “posta yoluyla oy kullanma” yönteminin, salgın nedeniyle çok büyük oranda genişletilmesinin, bu oyların seçim sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

AA’nın analizine göre posta yoluyla oy kullanma sürecinde, bazı eyaletlerin 3 Kasım gününe kadar oy sayım sürecine başlayamaması ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması ise süreci daha da karışık hale getiriyor.

Kritik seçimi 270 delegeye ulaşan aday kazanacak. Bu nedenle henüz sonucu netleşmemiş eyaletler ABD’nin yeni başkanını belirleyecek.

TRUMP’TAN YÜKSEK MAHKEME ÇIKIŞI *

Trump seçimden bir önce Pennsylvania eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihinin uzatılmasına tepki göstermişti. Mahkemenin Pennsylvania’da posta pulu 3 Kasım’a kadar vurulan ancak oy merkezlerine 6 Kasım’a kadar ulaşan oyların kabul edileceği yönünde bildirdiği karara tepki gösteren Trump, “Yüksek Mahkemenin, Pennsylvania’daki oylar ile ilgili aldığı karar çok tehlikeli. Bu karar, yaygın ve kontrolsüz hileye izin verecektir ve hukuk sistemimizi baltalayacaktır. Ayrıca bu karar sokaklardaki şiddeti kışkırtacaktır. Bir şey yapılmalı.” ifadesini kullanmıştı.

ABD’DE PENSİLVANYA’DA VE KRİTİK EYALETLERDE SON DURUM *

Pensilvanya’da seçim yarışını mevcut başkan Donald Trump önemli bir farkla önde götürüyor. Ancak Pensilvanya’da ciddi sayıda posta yoluyla gelmiş ve henüz sayılmamış oy bulunuyor. Postayla gelen oylarda ise ibrenin Demokratları gösterdiği yorumu yapılıyor. Trump ise farkın kapanmasının mümkün olmadığı görüşünde. Peki, Pensilvanya’da seçimde son durum ne? Google’ın canlı haritasına göre saat 12:51 itibarıyla (Oyların yüzde 64’ü sayıldı) Pensilvanya’daki son durum şöyle: (Google’ın canlı haritasını ve diğer eyaletlerdeki durumu görmek için tıklayabilirsiniz)