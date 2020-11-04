ABD seçimleri devam ediyor… Demokratların adayı Joe Biden yaptığı açıklamada “Bütün oylar sayıldıktan sonra kazanan taraf biz olacağız” dedi. Joe Biden’ın açıklamaları şöyle: Kısa bir açıklama yapacağım. Bu akşam da uzun bir akşam olacak. Değerli Amerikan halkı, dün bir kez daha demokrasinin bu ulusun kalp atışı olduğu kanıtlandı. Bir salgının karşısında bile çok daha fazla Amerikalı oy kullandı. 150 milyondan fazla kişi oyunu kullandı ve bu sıra dışı. Burada halkın sözü geçer. Bu irade kimin Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı olacağına karar verir.

270 delegeyi bulup başkan olmamı sağlayacak yeterli oyum var. Burada kazandığımızı söyleyemem. Ama şunu söyleyebiliyorum bütün oylar sayıldıktan sonra kazanan taraf biz olacağız.

Wisconsin’de kazandık, 20 binden fazla fark var. Michigan’da 35 binden fazla fark var ve fark açılıyor. Buradaki fark Trump’ın 2016’da kazandığından daha fazla bir fark. Pensilvanya konusunda da çok umutluyum. Uzaktan kullanılan oyların yüzde 70’i aldık. Arizona’da da kazandık. Nebraska’nın ikinci bölgesinde de kazandık.

Kampanyamızla gurur duyuyorum. Demokratların adayı olarak seçime girdim ancak tüm Amerikalıların başkanı olarak yöneteceğim.

DEVAM EDECEK