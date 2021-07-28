Sporcu ve ülkeler açıısından olimpiyat madalyalarının manevi değerini ve getirdiği prestiji ölçmek mümkün değil. Ancak madalyaların içlerinde kullanılan malzemelerin toplam maliyeti hesaplanabilir. Peki bir olimpiyat madalyasının değeri ne kadar?

5 gün önce başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında sporcular kıyasıya bir mücadele veriyor. Olimpiyatlarda sporculara altın, gümüş ve bronz olarak 900’ü aşkın madalya verilecek. Peki bir olimpiyat madalyasının değeri ne kadar?

ALTIN MADALYANIN DEĞERİ

Habertürk’ün haberine göre, gümüş üzerine altın kaplama olarak üretilen altın madalyanın toplam ağırlığı 556 gram. Altın madalyanın sadece 6 gramı altından oluşuyor. Kalanı ise gümüş. Mevcut fiyatlarla altın madalyanın toplam maliyeti ise işçilik hariç 792 dolar (6 bin 780 TL) oluyor.

GÜMÜŞ MADALYANIN DEĞERİ

Gümüş madalya ise 550 gram saf gümüşten oluşuyor. Bu da 445 dolara (3 bin 809 TL) denk geliyor.

BRONZ MADOLYANIN DEĞERİ

Bronz madalya ise yüzde 95 bakır ve yüzde 5 çinkodan oluşuyor. Bu da 450 gram ağırlığındaki bronz madalyanın maliyetini 4.1 dolara getiriyor.