BIST 100’de bugün (15 Şubat) en çok artan ve azalan hisseler… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,56 değer kazanarak günü 1.562,49 puandan tamamladı.

BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 4.993.570.362 Sasa Polyester 1.705.705.802 Türk Hava Yolları 1.300.825.788 Gübre Fabrikaları 1.198.409.687 Petkim 1.170.300.077 Koza Madencilik 1.080.997.380 Garanti Bankası 941.682.393 Turkcell 868.370.705 Şişe Cam 790.809.135 İpek Doğal Enerji 779.133.782 Emlak Konut GMYO 734.425.858 Tüpraş 484.898.209 GSD Holding 404.294.252 Yapı ve Kredi Bankası 386.353.473 Odaş Elektrik 368.902.042 Albaraka Türk 359.767.124 TAV Havalimanları 344.909.111 Pınar Süt 339.951.554 Karsan Otomotiv 334.913.837 Ereğli Demir Çelik 333.621.577

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 37,86 34,42 9,99 Verusa Holding 66,65 60,60 9,98 İpek Doğal Enerji 16,37 14,89 9,94 Anadolu Grubu Holding 31,90 29,58 7,84 Koza Madencilik 19,75 18,32 7,81 Netaş Telekomünikasyon 35,20 32,98 6,73 Pınar Süt 28,10 26,36 6,60 Aksa 17,01 15,98 6,45 Gübre Fabrikaları 73,15 69,15 5,78 Brisa 28,32 26,84 5,51 Bera Holding 26,96 25,60 5,31 Deva Holding 33,22 31,70 4,79 Hektaş 27,78 26,58 4,51 Pegasus 74,35 71,45 4,06 Albaraka Türk 2,33 2,24 4,02 Doğuş Otomotiv 37,00 35,58 3,99 Anadolu Efes 26,38 25,40 3,86 Akiş GMYO 3,77 3,63 3,86 Şekerbank 1,49 1,44 3,47 Gözde Girişim 7,32 7,08 3,39

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 18 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: