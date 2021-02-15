BIST 100’de bugün (15 Şubat) en çok artan ve azalan hisseler… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,56 değer kazanarak günü 1.562,49 puandan tamamladı.
BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|4.993.570.362
|Sasa Polyester
|1.705.705.802
|Türk Hava Yolları
|1.300.825.788
|Gübre Fabrikaları
|1.198.409.687
|Petkim
|1.170.300.077
|Koza Madencilik
|1.080.997.380
|Garanti Bankası
|941.682.393
|Turkcell
|868.370.705
|Şişe Cam
|790.809.135
|İpek Doğal Enerji
|779.133.782
|Emlak Konut GMYO
|734.425.858
|Tüpraş
|484.898.209
|GSD Holding
|404.294.252
|Yapı ve Kredi Bankası
|386.353.473
|Odaş Elektrik
|368.902.042
|Albaraka Türk
|359.767.124
|TAV Havalimanları
|344.909.111
|Pınar Süt
|339.951.554
|Karsan Otomotiv
|334.913.837
|Ereğli Demir Çelik
|333.621.577
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|37,86
|34,42
|9,99
|Verusa Holding
|66,65
|60,60
|9,98
|İpek Doğal Enerji
|16,37
|14,89
|9,94
|Anadolu Grubu Holding
|31,90
|29,58
|7,84
|Koza Madencilik
|19,75
|18,32
|7,81
|Netaş Telekomünikasyon
|35,20
|32,98
|6,73
|Pınar Süt
|28,10
|26,36
|6,60
|Aksa
|17,01
|15,98
|6,45
|Gübre Fabrikaları
|73,15
|69,15
|5,78
|Brisa
|28,32
|26,84
|5,51
|Bera Holding
|26,96
|25,60
|5,31
|Deva Holding
|33,22
|31,70
|4,79
|Hektaş
|27,78
|26,58
|4,51
|Pegasus
|74,35
|71,45
|4,06
|Albaraka Türk
|2,33
|2,24
|4,02
|Doğuş Otomotiv
|37,00
|35,58
|3,99
|Anadolu Efes
|26,38
|25,40
|3,86
|Akiş GMYO
|3,77
|3,63
|3,86
|Şekerbank
|1,49
|1,44
|3,47
|Gözde Girişim
|7,32
|7,08
|3,39
BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 18 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|4,77
|4,95
|-3,69
|Aygaz
|17,13
|17,37
|-1,38
|Halk GMYO
|3,58
|3,63
|-1,38
|Otokar
|388,00
|392,50
|-1,15
|Doğan Holding
|3,54
|3,58
|-1,12
|Konya Çimento
|1.506,40
|1.523,10
|-1,10
|Kartonsan
|80,00
|80,80
|-0,99
|Aksa Enerji
|11,30
|11,40
|-0,88
|Borusan Mannesmann
|32,30
|32,58
|-0,86
|İskenderun Demir Çelik
|11,69
|11,78
|-0,76
|Çemtaş
|17,08
|17,21
|-0,76
|Yataş
|17,25
|17,36
|-0,63
|Koç Holding
|22,56
|22,70
|-0,62
|Ford Otosan
|161,60
|162,40
|-0,49
|Selçuk Ecza Deposu
|12,85
|12,90
|-0,39
|Bizim Mağazaları
|15,65
|15,71
|-0,38
|Coca Cola İçecek
|79,40
|79,60
|-0,25
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,42
|36,48
|-0,16
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