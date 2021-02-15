Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,56 değer kazanarak günü 1.562,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 1,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,37 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izledi.

Dolar kuru, 6,9461 ile 5 Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,27 puan ve yüzde 1,37 yükselişle 1.650,62 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80’i prim yaptı, 18’i geriledi. Koza Altın, SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU… YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, ABD’deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Japonya’da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması ve eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin İtalya’da kabinesiyle yemin ederek göreve başlamasıyla piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde büyüme, Almanya’da ZEW endeksleri, ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.817,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,9 düşüşle 407 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9675 lira, satışta 6,9954 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0113 lira, satışta 7,0394 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,30’dan, bileşik getirisi de yüzde 14,81’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2128, sterlin/dolar paritesi 1,3904, dolar/yen paritesi de 105,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,02 artarak 62,95 dolardan işlem görüyor.