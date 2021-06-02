Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,31 puan azalarak 1.430,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,64 puan ve yüzde 0,81 kayıpla1.420,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.418,77, en yüksek 1.434,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 1.430,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,27 puan ve yüzde 0,15 düşüşle 1.430,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 56’sı geriledi.

SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi SASA Polyester 1.866.660.572 Türk Hava Yolları 1.526.217.664 Garanti Bankası 1.402.270.822 Petkim 889.358.952 Tüpraş 835.748.859 Koza Altın 712.870.706 Yapı ve Kredi Bankası 673.008.728 Kardemir (D) 595.536.985 Şişe Cam 422.104.384 Ereğli Demir Çelik 414.490.240 Odaş Elektrik 413.065.167 Koza Madencilik 331.260.698 Akbank 317.347.749 Sabancı Holding 314.512.230 Esenboğa Elektrik 295.329.575 Zorlu Enerji 253.949.466 Pegasus 253.190.623 Emlak Konut GMYO 228.978.118 İpek Doğal Enerji 219.262.211 İş Bankası (C) 214.445.703

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,11 1,97 7,11 GSD Holding 1,95 1,86 4,84 Odaş Elektrik 2,17 2,08 4,33 Tofaş Oto Fabrikası 29,74 28,78 3,34 Enerjisa Enerji 10,95 10,60 3,30 Tüpraş 101,50 98,60 2,94 İpek Doğal Enerji 13,66 13,30 2,71 Sasa Polyester 34,78 33,90 2,60 Petkim 6,38 6,23 2,41 Aksa Enerji 13,69 13,39 2,24 Torunlar GMYO 3,43 3,36 2,08 İhlas Holding 0,60 0,59 1,69 Çimsa 24,00 23,60 1,69 Coca Cola İçecek 79,50 78,40 1,40 Netaş Telekomünikasyon 21,92 21,62 1,39 Ford Otosan 174,50 172,20 1,34 Halkbank 4,63 4,57 1,31 Parsan 29,96 29,60 1,22 Türk Hava Yolları 13,65 13,49 1,19 Otokar 306,50 303,20 1,09

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 23,38 24,74 -5,50 Mavi Giyim 49,90 51,45 -3,01 Konya Çimento 852,00 874,10 -2,53 Jantsa Jant Sanayi 85,55 87,65 -2,40 MLP Sağlık 22,60 23,10 -2,16 Bagfaş 22,98 23,46 -2,05 Selçuk Ecza Deposu 8,87 9,04 -1,88 Kordsa Teknik Tekstil 22,68 23,10 -1,82 Kardemir (D) 7,81 7,95 -1,76 Bim Mağazalar 62,95 64,05 -1,72 Eczacıbaşı İlaç 6,26 6,36 -1,57 Ege Gübre 197,10 200,20 -1,55 İş Yatırım Menkul Değerler 16,12 16,37 -1,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,13 7,24 -1,52 Aksa 16,09 16,33 -1,47 Türkiye Sigorta 5,25 5,32 -1,32 Deva Holding 25,50 25,84 -1,32 Good-Year 7,05 7,14 -1,26 Yataş 15,36 15,55 -1,22 Tekfen Holding 15,18 15,36 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)