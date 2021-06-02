Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,31 puan azalarak 1.430,73 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 11,64 puan ve yüzde 0,81 kayıpla1.420,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.418,77, en yüksek 1.434,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 1.430,73 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,27 puan ve yüzde 0,15 düşüşle 1.430,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 56’sı geriledi.
SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|1.866.660.572
|Türk Hava Yolları
|1.526.217.664
|Garanti Bankası
|1.402.270.822
|Petkim
|889.358.952
|Tüpraş
|835.748.859
|Koza Altın
|712.870.706
|Yapı ve Kredi Bankası
|673.008.728
|Kardemir (D)
|595.536.985
|Şişe Cam
|422.104.384
|Ereğli Demir Çelik
|414.490.240
|Odaş Elektrik
|413.065.167
|Koza Madencilik
|331.260.698
|Akbank
|317.347.749
|Sabancı Holding
|314.512.230
|Esenboğa Elektrik
|295.329.575
|Zorlu Enerji
|253.949.466
|Pegasus
|253.190.623
|Emlak Konut GMYO
|228.978.118
|İpek Doğal Enerji
|219.262.211
|İş Bankası (C)
|214.445.703
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BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,11
|1,97
|7,11
|GSD Holding
|1,95
|1,86
|4,84
|Odaş Elektrik
|2,17
|2,08
|4,33
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,74
|28,78
|3,34
|Enerjisa Enerji
|10,95
|10,60
|3,30
|Tüpraş
|101,50
|98,60
|2,94
|İpek Doğal Enerji
|13,66
|13,30
|2,71
|Sasa Polyester
|34,78
|33,90
|2,60
|Petkim
|6,38
|6,23
|2,41
|Aksa Enerji
|13,69
|13,39
|2,24
|Torunlar GMYO
|3,43
|3,36
|2,08
|İhlas Holding
|0,60
|0,59
|1,69
|Çimsa
|24,00
|23,60
|1,69
|Coca Cola İçecek
|79,50
|78,40
|1,40
|Netaş Telekomünikasyon
|21,92
|21,62
|1,39
|Ford Otosan
|174,50
|172,20
|1,34
|Halkbank
|4,63
|4,57
|1,31
|Parsan
|29,96
|29,60
|1,22
|Türk Hava Yolları
|13,65
|13,49
|1,19
|Otokar
|306,50
|303,20
|1,09
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|23,38
|24,74
|-5,50
|Mavi Giyim
|49,90
|51,45
|-3,01
|Konya Çimento
|852,00
|874,10
|-2,53
|Jantsa Jant Sanayi
|85,55
|87,65
|-2,40
|MLP Sağlık
|22,60
|23,10
|-2,16
|Bagfaş
|22,98
|23,46
|-2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,87
|9,04
|-1,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,68
|23,10
|-1,82
|Kardemir (D)
|7,81
|7,95
|-1,76
|Bim Mağazalar
|62,95
|64,05
|-1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|6,26
|6,36
|-1,57
|Ege Gübre
|197,10
|200,20
|-1,55
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,12
|16,37
|-1,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,13
|7,24
|-1,52
|Aksa
|16,09
|16,33
|-1,47
|Türkiye Sigorta
|5,25
|5,32
|-1,32
|Deva Holding
|25,50
|25,84
|-1,32
|Good-Year
|7,05
|7,14
|-1,26
|Yataş
|15,36
|15,55
|-1,22
|Tekfen Holding
|15,18
|15,36
|-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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