Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 5’inci sektör olan demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ihracatı ilk beş ayda yüzde 42,4 artışla 6,58 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde birim ihraç fiyatı da yüzde 26,1 artışla 4,74 dolara çıktı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün ihracat ivmesinin giderek hızlandığını ve 20 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), mayıs ayı ve ilk beş aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı ihracatı 1,19 milyar dolar olurken, bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 24,9 artış görüldü. Sektörün Türkiye’nin toplam aylık ihracatı içerisindeki payı yüzde 6,2 oldu. Alt sektör ihracatında en fazla ihracat 558,9 milyon dolar ile Alüminyum ürün grubunda gerçekleşti. Alüminyum sektörünü 200,2 milyon dolar ile Metal Eşyalar, 200,1 milyon dolar ile Bakır ürün grupları ve 183,2 milyon dolar ile Demir Çelik Mamulleri takip etti. Mayıs ayında en çok ihracatın yapıldığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 40,1 artışla 699,5 milyon dolara yükseldi. Ülke bazında en çok ihracat 174,9 milyon dolar ile Almanya’ya gerçekleştirilirken, İtalya 97,4 milyon dolar ile ikinci sırada, ABD 77,1 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

BEŞ AYDA ARTIŞ YÜZDE 42,4

2022 Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 20,4 yükselirken, Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründeki artış yüzde 42,4 ile 6,58 milyar dolara ulaştı. Böylece sektörün toplam ihracat içerisinden aldığı pay da yüzde 6,4’e çıktı. İlk beş aylık dönemde sektörün ihracatı miktar olarak da yüzde 12,9 artışla 1,38 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Sektör ihracatında birim fiyat da 2021 Ocak-Mayıs dönemine kıyasla yüzde 26,1 artışla 4,74 dolara ulaştı. 2022 Ocak-Mayıs döneminde en çok ihracat 947 milyon dolar ile Almanya’ya gerçekleştirildi. Almanya’yı 516 milyon dolar ile İtalya ve 385 milyon dolar ile ABD takip etti.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün ihracat ivmesinin giderek hızlandığını söyledi. Birim ihraç fiyatındaki yükselişin de dikkat çekici olduğunu belirten Tecdelioğlu, 20 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Tecdelioğlu, katma değeri yüksek projelere öncelik vererek hem ihraç birim fiyatını hem de toplam ihracatı artırmayı hedeflediklerini, aynı zamanda yeni ihracat pazarları bulma noktasında da yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.