DHL Global Forwarding, Türkiye pazarına yeni bir doğrudan demiryolu hizmeti sundu. Çin’den Türkiye’ye direkt gelen ilk DHL Global Forwarding treni, 30 Nisan’da İzmit Köseköy demiryolu terminaline ulaştı.

Charter uçuşları, alternatif rotalar, özel LCL (Parsiyel Konteyner Yükü) kapasiteleri sağlamakla kalmayan DHL Global Forwarding (DHL), Türkiye pazarına yeni bir doğrudan demiryolu hizmeti de sundu. Xi’an/Çin ve İzmit/Türkiye arasında faaliyet gösteren direkt blok tren, Türkiye’ye yapılan ithalat için yeni bir çözüm sunuyor.

Her biri 21 ton yük taşıyan 50 konteyner kapasiteli tren, 1 Nisan’da Xi’an’dan yola çıktı ve Kars Canbaz İstasyonu üzerinden Türkiye’ye giriş yapmadan önce Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ı kapsayan Trans-Kafkas rotasını izledi. Tren 30 Nisan günü İzmit Köseköy terminaline giriş yaptı.

DHL Global Forwarding Türkiye ve Levant Genel Müdürü Ingo Alexander Rahn ise, “Zorlu bir ortamda faaliyet göstermek, esneklik ve yeni çözümler gerektirir. Çin ile Türkiye arasında planlanan yeni direkt blok tren ile Türkiye pazarına güvenilir bir transit süresinin yanı sıra konteyner ekipmanlarına garantili erişimle birlikte ek maliyet ve emisyon açısından verimli bir hizmet sunuyoruz” dedi.