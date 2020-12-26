Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde 28 Aralık Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibarıyla başladı. Hafta sonunun gelmesiyle beraber ‘Eczaneler bugün açık mı, eczaneler hangi saatler arasında çalışıyor, kaça kadar açık? Nöbetçi eczaneler hangileri? soruları da merak edilenler arasında. Peki, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün ve yarın (cumartesi-pazar) eczaneler nasıl çalışıyor? İşte 3 büyük kentte eczacı odalarının duyuruları:

İSTANBUL’DA BUGÜN VE YARIN ECZANELER NASIL ÇALIŞIYOR? *

İstanbul Eczacı Odası’nın internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

26-27 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul’daki eczanelerimizin çalışma düzeni aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

26 Aralık 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00’a kadar çalışacaktır.

27 Aralık 2020 Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir.

İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi için Tıklayın

ANKARA’DA BUGÜN VE YARIN ECZANELER NASIL ÇALIŞIYOR? *

Ankara Eczacı Odası’nın internet sitesinde ise şu bilgiler yer alıyor: İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” kapsamında, Yönetim Kurulumuz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Ankara ve Kırıkkale’deki eczanelerimizin çalışma düzeni, Ankara ve Kırıkkale Valiliği oluruyla, ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

Cumartesi günleri mevcut nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. Nöbetçi olmayan eczaneler kapalı olacaktır.

mevcut nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. Nöbetçi olmayan eczaneler kapalı olacaktır. Pazar günleri mevcut nöbet sistemi ile hizmet verilecektir.

Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi için Tıklayın

İZMİR’DE CUMARTESİ PAZAR ECZANELER NASIL ÇALIŞIYOR? *

İzmir Eczacı Odası’nın internet sitesinde ise şu bilgiler yer alıyor: Oda Yönetim Kurulumuz ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki görüşmeler ve İzmir Valiliğinin onayı ile sokağa çıkma yasağı uygulamasının olduğu hafta sonlarında eczanelerin çalışma düzeni aşağıdaki gibi olacaktır.

26 Aralık 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczanelerin yanı sıra bölgelerin yapısına göre belirlenen ilave nöbetçi eczaneler görev yapacak olup nöbetçilerin dışındaki eczaneler kapalı olacaktır. İlave nöbetçi eczaneler cumartesi günü 9:00-19:00 saatleri arasında görev yapacaktır. 27 Aralık 2020 Pazar günü sadece önceden belirlenen nöbetçi eczaneler görev yapacaktır.

Buna göre hazırlanmış 26 Aralık 2020 Cumartesi günü nöbetçi eczane listesi aşağıdadır.

İzmir merkezde nöbetçi olan eczaneler listesi TIKLAYINIZ

İzmir ilçelerinde nöbetçi olan eczanelerin listesi için TIKLAYINIZ

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