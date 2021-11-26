Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen koronavirüs varyantı B.1.1.529’u endişe verici varyant kategorisine aldı ve varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron (Türkçesiyle Omikron) adı verdi. Daha önce yeni varyantın adının Nu olması bekleniyordu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ilk tespitlerine göre bu varyantın hastalığı geçiren kişilerde tekrar etme potansiyeli bulunuyor. Açıklamada, “Ön kanıtlar bu varyantla yeniden enfeksiyon riskinin arttığını göstermektedir” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tarafından Güney Afrika varyantını incelemek için bugün düzenlenen özel görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak 24 Kasım’da rastlanan yeni varyantın bundan öncekilere kıyasla yeniden bulaşma oranının daha yüksek olarak gözlemlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Güney Afrika’nın neredeyse tüm eyaletlerinde varyantın görüldüğü vurgulanarak, “Varyant çok sayıda mutasyona uğramış olmakla birlikte bu mutasyonların bazıları endişe verici” ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 Yayılımı için Teknik Danışma Grubu’nun yeni varyantı incelemeye devam edeceği belirtilerek, bu varyanta karşı tedbir almak için ülkelere, “Kovid-19 varyantlarını daha iyi anlayabilmek üzere takip ve zamanlama sistemlerini geliştirme”, “tamamlanmış genom dizilimleri ve ilişkili verileri kolay ulaşılabilir veri tabanlarına sunma”, “varyantlara dair vaka ve merkez üssü bilgilerini DSÖ ile paylaşma” tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada dünyaya, salgına karşı şimdiye kadar alınan tedbirleri aynen devam ettirmesi çağrısı da yapıldı.

DSÖ’ye bağlı Kovid-19 Yayılımı için Teknik Danışma Grubu, B.1.1.529 varyantı değerlendirmek üzere bugün toplanmıştı.

YENİ VARYANT: OMICRON

İlk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana’da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu. B.1.1.529, “süper varyant” olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor. Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım’dan itibaren Güney Afrika’ya uçuşları durdurmuştu.

AVRUPA’DA İLK VAKA BELÇİKA’DA

Belçika’da bir kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Güney Afrika’da tespit edilen B.1.1.529 varyantı tespit edildi. Bu Avrupa’da görülen ilk vaka oldu. Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır’dan Türkiye üzerinden Belçika’ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı kaydedildi. İsrail’den de bir açıklama geldi, ilk vaka bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Belçika’da gün içinde B.1.1.529 varyantı olması şüphesiyle iki kişinin Kovid-19 testi sonuçları analiz edildi. Bu kişilerden birinin sonucunun virüsün “delta” varyantı, diğerinin sonucunun ise “süper varyant” olarak bilinen tür olduğu ortaya çıktı. Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır’dan Türkiye üzerinden Belçika’ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı kaydedildi.

İSRAİL’DEN İLK VAKA BİLDİRİMİ

İsrail, Güney Afrika’da hızla yayılan “endişe verici” yeni bir koronavirüs varyantını içeren ilk COVID-19 vakasını tespit etti. İsrail sağlık bakanlığının Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, B.1.1.529 olarak bilinen varyant, Malavi’den İsrail’e dönen bir kişide bulundu .

Bakanlık, yurt dışından dönen diğer iki kişinin de koronavirüs varyantını taşıyor olabileceğini söyledi. Bakanlık, karantinaya alındıklarını söyledi.

Güney Afrika’daki sağlık yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamada ise Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong’da B.1.1.529 varyantı taşıyan 82 vakanın tespit edildiğini duyurmuştu.