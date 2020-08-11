Yeni güne dolar kuru ve ons fiyatındaki düşüşlere paralel değer kaybıyla başlayan gram altın, İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı 464,90 liradan, Cumhuriyet altını 3.083,00 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 1.996 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, global ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklamasının risk algısını düşürdüğünü ve altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 480,80 481,00 464,70 464,90

Cumhuriyet Ata Lira 3.170,00 3.191,00 3.062,00 3.083,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 438,70 442,70 424,00 428,00

Lira(Tam) Ziynet 3.098,00 3.118,00 2.993,00 3.013,00

Yarım Ziynet 1.549,00 1.559,00 1.496,00 1.506,00

Çeyrek Ziynet 775,00 780,00 748,00 753,00