Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘kur farkı vergisi’ iddialarının tamamen hayal ürünü olduğu yönünde açıklama yaptı.

Hazine ve Maliyet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik ‘kur farkı vergisi’ iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”