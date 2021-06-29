Şirketlere online ve SaaS tabanlı çözümler sunan YSM Yazılım; kurumsal iş ve yönetim çözümlerini içine alan PİR ve JOBANALYTICS şirketlerine ait ürünleriyle öne çıkıyor.

YSM Yazılım Kurucu CEO’su Sedat Yazıcı, bugüne kadar 800 bin Euro’luk yazılım ihracatı gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yazıcı, “Yedi farklı dilde kullanılabilen yazılımlarımızla 12 ülkedeyiz. Bu sayıyı 20’ye, ihracatın cirodaki payını da yüzde 22’den yüzde 50’nin üzerine çıkaracağız” diyor.

KOBİ Girişim Haziran 2021 tarihli sayıdan

Rotada ise Avrupa ve Ortadoğu var. Bilgisayar yüksek mühendisi Sedat Yazıcı’nın 2004’te 11 bin dolar sermayeyle kurduğu ArtWin.Net 2010’dan bu yana yoluna; KOBİ ve büyük ölçekli şirketlere tamamen bulut, online ve SaaS tabanlı çözümler sunan bir şirket olarak, YSM Yazılım adıyla devam ediyor.

Bugüne kadar 2,6 milyon Euro’luk AR-GE yatırım yapan ve çalışmalarını 2007’den bu yana Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknopark’ta sürdüren şirketin; ‘YSM Bulut’ adını verdiği platformu ise farklı ürün ve çözümleri içeriyor.

YSM Yazılım Kurucu CEO’su Sedat Yazıcı; Türkiye’nin ilk online, yerli ve kendi içinde yüzde 100 bütünleşik bulut yazılım platformu olan YSM Bulut’un bünyesinde; YSM’ye ek olarak PİR Yazılım ve JOBANALYTICS şirketlerine ait ürün ailelerinin de mevcut olduğunu söylüyor.

Ayrıca PİR Yazılım’ın yönetim kurulu başkanı da olan Sedat Yazıcı; PİR’in ‘Türkiye’nin İlk Bulut Tabanlı Proje/Şantiye ve İş Yönetim Yazılımı’ olduğunun altını çiziyor.

2021’de başta ticari paket ve ERP yazılımlarla tam entegrasyon olmak üzere, yeni modüller ve iyileştirmelerle UI-UX çalışmalarına özel ağırlık vereceklerini söyleyen Yazıcı, “Bu yılki hedefimiz tam entegrasyon, tam dijitalleşme ve yaygınlaşmak” diyor. Sedat Yazıcı ile YSM Yazılım’ın yeni dönem planlarını konuştuk.

YSM Yazılım’dan bahsedebilir misiniz?

2004’te ArtWin.Net Yazılım ve İnternet Çözümleri adıyla kurduğum şahıs şirketimle başlayan yolculuğum, 2008’de Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi’ne dönüşerek devam etti. ArtWin.Net serüvenimizi; KOBİ ve büyük ölçekli şirketlere hizmet veren YSM Yazılım ile 2010 yılı başında tamamen bulut (online, SaaS) tabanlı çözümlere kaydırdık.

Türkiye’nin ilk online, yerli ve kendi içinde yüzde 100 bütünleşik bulut yazılım platformu olan YSM BULUT’u hayata geçirdik. Yazılımlarımızı, bugüne kadar sekiz ülkeye ihraç ettik. 2016’da da Türkiye’nin ilk 500 hizmet ihracatçısı arasına girdik ve bilişim kategorisinde 36’ncı olduk.

Nasıl ürün, hizmet ve çözümler sunuyorsunuz?

YSM Bulut’un bünyesinde; YSM, PİR ve JOBANALYTICS şirketlerine ait ürün aileleri mevcut. ‘Pir’ adlı ürünümüz; şantiye, enerji, üretim ve hizmet sektörlerine hitap eden sektörel (dikey) bir çözüm. ‘Jobanalytics (Jan)’ ürünümüzle genel insan kaynakları çözümü sunuyoruz.

Ayrıca ek olarak ‘Toy’ ürünümüzle davet, organizasyon kısaca HORECA sektörlerine, ‘P2S’ ürünümüzle de lojistik, şantiye ve ticaret sektörlerine hitap eden sektörel (dikey) çözümler veriyoruz. Ürünlerimizde genelde bir temel paket ve ayrıca ek modüller ve dijital servisler var.

Müşterinize nasıl avantajlar sağlıyorsunuz?

Son açılan şirket kaydımız bin 230’u geçti. Bankalardan holdinglere, KOBİ’lerden esnafa ve şahıs şirketlerine kadar yurtiçinden ve dışından müşterilerimiz mevcut. Öncelikle online çalışan/bulut tabanlı yazılımlarımızla müşterilerimizi; tüm Cloud SaaS çözümlerinin sunduğu donanım, yazılım, güvenlik, bakım, yedekleme, personel, vb. birçok başlıkta bulut olmayan sistemlerdeki maliyetlerden kurtarıyor, onlara ciddi maddi avantaj sağlıyoruz.

Kuruluştan bu yana nereden nereye geldiniz?

11 bin dolar sermayeyle 2004’te kurulan ArtWin.Net’den bu yana milyonlarca dolarlık büyüklükte bir şirketler grubu haline geldik. Kuruluştan bu yana 2020 sonu itibarıyla; 2,6 milyon Euro’luk AR-GE yatırımı yaptık, 800 bin Euro civarında ihracat gerçekleştirdik. Yazılımlarımız üç merkez bankası ile entegre ve yedi farklı dilde çalışabiliyor. Beş ülkede silver, gold, star ve distribütör statülerinde iş ortaklarından oluşan yaygın bir bayi kanalı oluşturduk

2021 hedefleriniz neler?

2021’de başta ticari paket ve ERP yazılımlarla tam entegrasyon olmak üzere, yeni modüller ve iyileştirmeler ile UI-UX çalışmalarına özel ağırlık vereceğiz. Pazarlama ve iş geliştirme tarafında ise sertifika eğitimleri, yurt içi/dışı iş ortaklığı kanalını büyütme, sektör STK’larıyla çeşitli etkinliklerin yanı sıra sektörel paydaşlarla ortak çalışmalar yapacağız.

Gerek müşteri ve iş ortağı sayısında gerekse yurtiçi ve yurtdışı ciroda pandeminin etkisinin azalarak da olarak süreceğini öngörerek 2020’den çok daha iyi olabileceğini varsayarak planlar yapıyoruz. Piyasadaki nakit döngüsü bir açılıp bir kapanıyor ama yine de ilk çeyrekte hedeflediğimiz rakamları tutturduk. Yedi farklı dilde kullanılabilen yazılımlarımızla 12 ülkedeyiz. Bu sayıyı 20 ülkeye çıkarmak istiyoruz.

Yurtdışına yönelik planlarınız neler?

Özellikle son 5-6 yılda yazılım ihracatına yoğunlaştık. Şimdiye kadar 800 bin Euro’yu aşan ihracat gerçekleştirdik. Toplam sekiz ülkeye satış yaptık. İhracatın 2020’de cirodan aldığı pay yüzde 30 olarak gerçekleşti. Mevcutta yüzde 22’lerde olan bu oranı yüzde 50’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.

Kurun yüksek olması bizi daha çok yurtdışına itiyor. Son dokuz aydır Ortadoğu’ya özel çalışıyoruz ve oraya açılmaya çalışıyoruz. Avrupa’ya iş yapmaya devam ediyoruz. KKTC ve Azerbaycan distribütörlerimizle hareketlilik yakaladık. Bu yıl bu iki pazar daha da ivmelenecek.

“HER ÖLÇEĞE VE BÜTÇEYE UYGUN ÇÖZÜMLERİMİZ VAR”

“Müşterilerimiz arasında KOBİ’lerin payı yüzde 80’leri aşıyor. Çözümlerimiz ölçek bağımsız ancak odaklanma açısından değerlendirirsek; altı farklı ürün ailemizle, altı farklı segmente ve mikro/ start-up, küçük, orta, büyük ve stratejik ölçekteki her şirkete hitap edebiliyoruz.

Mikro ölçek üstünde olan ve küçük ölçek olarak tarif edilen şirketlerin yanı sıra özellikle de orta ve büyük ölçekli işletmeler hedef kitlemiz. Fiyatlama ve ürün/çözüm konfigürasyonlarımız ölçekle paralel planlanabilecek şekilde tasarlandı. Yani her ölçeğe ve bütçeye uygun lisanslama ve hizmet modellerimiz, uygulamalarımız var.”

“PİR, TÜRKİYE’NİNİLK ONLİNE ŞANTİYE YAZILIMI”

“Ortadoğu ve Afrika’da açıklanan toplam 5,2 trilyon dolarlık projeleri takibe alan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleri, 2021’de yurtdışında 20 milyar dolarlık proje yapmayı hedefliyor. Orta vadede ise yıllık 50 milyar dolarlık yeni projeler hedefi koyan Ortadoğu ve Afrika’daki proje fırsatları takip ediliyor.

Biz de bu potansiyeli görerek, Türkiye’nin inşaatçılarına yönelik olarak 2010’da ‘PİR’ adlı ürünümüzü geliştirmeye başladık. PİR’i; ‘Türkiye’nin İlk Bulut Tabanlı Proje/Şantiye ve İş Yönetim Yazılımı’ olarak tanımlıyoruz. İlk online şantiye yazılımı olan PİR; projeleri cep telefonundan bile yönetmeyi kolaylaştırıyor, şirket merkez ve proje sahaları arasındaki iş ve veri akış kopukluğu problemini çözüyor.

PİR yazılımlarımızı dünyanın her yerindeki müteahhitlerimizin hizmetine sunuyoruz. PİR; sadece Türkçe değil İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Azerbaycan dillerinde ve çoklu para birimiyle her ülkede kullanılabiliyor.”