Otomotiv sektörünün bilinen veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el otomobil fiyatlarında artış beklendiğini belirterek, kısıtlamalar sonrası bayram hareketliliği ve çip krizinin fiyatları yükseltecek iki etken olarak öne çıktığını kaydetti.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, alınan tedbirlerin ikinci el araçlara olan talebi bir miktar daha erteleyeceğini ancak devamında ikinci el araca yüksek bir ilgi olacağını belirtti.

İkinci el araca olan talebin Kasım 2020 itibariyle düşüşe geçtiğini hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Talepteki düşüş neticesinde ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 20 azalmıştı. Açıklanan yeni kısıtlama tedbirleriyle birlikte ikinci elde pazarın bir süre daha bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz.” dedi.

ÇİP KRİZİ FİYATLARI ARTIRABİLİR

Yalçın şöyle devam etti:

“Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek iki önemli konu var. Bunlardan ilki çip krizi. Çip kaynaklı tedarik sorununun, geçen sene pandemi nedeniyle sıfır araç tedarikinde yaşanan kriz kadar büyümeyeceğini tahmin ediyoruz. Ancak, kriz yayılır ve tedarik zincirinde global aksamalar olup da araç üretilemezse, talep geçen yıl olduğu gibi yine ikinci el araca kayacaktır. Bu da tıpkı geçen sene olduğu gibi ikinci el araçların yükselmesine neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAM SONRASI PAZAR HAREKETLENECEK

Duyurulan yeni kısıtlamaların şu an için Ramazan Bayramı sonrasını işaret ettiğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Havaların ısınmasıyla birlikte insanların daha fazla dışarıda mobilite ile hareket edip, araçlarına binip veya yeni araç satın alıp seyahat edecekleri bir döneme doğru gidiyoruz. Bu reaksiyon elbette şu an için yeni pandemi tedbirleri neticesinde bir süre daha ertelenecektir. Vaka sayılarının yeniden normale dönmesiyle de söz konusu hareketlilik başlayacaktır. Özellikle Temmuz sonuna kadar iki ayrı bayramın olması, bugünlerin de yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle insanlar daha fazla seyahat edeceklerdir diye düşünüyoruz. Bunun sonucunda daha fazla sıfır ve ikinci el araç satın almaya yönelme olacak. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, ikinci ele olan talebin artmasını ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz” dedi.