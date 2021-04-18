TOFAŞ’tan yapılan açıklamaya göre Fiat’ın nisan kampanyası duyuruldu.
Egea, Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla gerçekleşen kampanyada 142 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.
Fiat 500L’nin Cross gövde tipi 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini beklerken, Fiat Panda‘da sağlık çalışanlarına özel yüzde 7 indirim sunuluyor.
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