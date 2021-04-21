Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep gören otomobil modellerinin güncel listesini paylaştı.

Cardata’nın binlerce araç arasından 2021 yılı istatistiklerine göre oluşturduğu listenin başını Renault Megane çekti.

Cardata araştırmasında tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

İşte ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep edilen 10 otomobil…

1. İkinci el otoda en çok talep edilen 10 model Önceki Sonraki