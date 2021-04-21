Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep gören otomobil modellerinin güncel listesini paylaştı.
Cardata’nın binlerce araç arasından 2021 yılı istatistiklerine göre oluşturduğu listenin başını Renault Megane çekti.
Cardata araştırmasında tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.
İşte ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep edilen 10 otomobil…
Renault Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik
Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel
Fiat Linea 1.3 MultiJet Pop Dizel Manuel
Renault Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel
VW Polo 1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik
Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend Dizel Manuel
Renault Clio 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik
Ford Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik
Seat Leon 1.6 TDI Style Dizel Otomatik
VW Golf 1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik
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