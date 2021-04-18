Mart ayında pandemi nedeniyle illerin risk durumuna göre kısıtlamalar getirilmiş ve meslek kuruluşlarına en fazla 300 kişi katılımlı toplantılar için müsaade getirilmişti.

İş dünyası da bir süredir ertelenen genel kurul toplantılarına hız verdi. Tekrar kapanmanın beklendiği ve Ramazan ayı boyunca kısıtlamaların süreceği açıklanırken, iş örgütleri de başkanlık seçimlerini hızla tamamlama yarışına girdi.

MÜSİAD’da illerin genel kurulları yapılmaya devam ederken, TÜSİAD’da ise geçen hafta başkanlık seçimi yapıldı. Kısıtlı sayıda üyenin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda başkan değişikliğine gidilmedi ve Simone Kaslovski, gelecek yıla kadar başkanlık görevini tekrar üstlendi.

TÜBİSAD’da ise geçekleşen genel kurulda yeni yönetim belli oldu ve Levent Kızıltan başkan oldu. ENSİA’da ise seçimin ardından yeni başkan Alper Kalaycı olurken, gelecek yıl seçim heyecanının yaşanmasının beklendiği TİM’de ise gözler Ticaret Bakanlığı’na çevrildi.

TİM’de bazı sektör başkanları pandemi nedeniyle seçimlerin bir yıl ötelenmesi gerektiği görüşünde olurken, bakalım bakanlık bu fikri kabul edip seçimleri öteleyecek mi?