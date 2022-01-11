BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi’nde bugün soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunda (Kırklareli ve Tekirdağ’ın kuzeydoğu kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.