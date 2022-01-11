İstanbul’da kar ne zaman yağacak sorusu düşen hava sıcaklıklarının ardından internette en çok arananlar arasında. İstanbul’da bu hafta içinde kar yağışının görülmesi bekleniyor. İşte Meteorolojinin son tahminleri:
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Marmara Bölgesi’nde bugün soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunda (Kırklareli ve Tekirdağ’ın kuzeydoğu kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteorolojinin 5 günlük tahminlerine göre İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Tahminlere göre, İstanbul’da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak. İstanbul’da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise “İstanbul’da bu gece ve yarın kuvvetli bir fırtına var. Tam fırtınaya dönebilir hamleleri ama fırtınanın ortalama sürati 60/70’lerde ama zaman zaman anlık hızı 100 kilometreyi aşabilir. Bu fırtınayı soğuk cepheyle alıyoruz. Peşine de kar yağışı alacağız” diyor.
Öztel, “Havanın yarın kar yağışlarını getirmesini bekliyoruz. İstanbul’da Anadolu Yakası, Avrupa Yakası ve şehir geneli kar yağışı etkili olacak ancak her bölgede yoğun kat yağışlarına rastlanmayacak” diye konuştu.
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