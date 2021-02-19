Otomotiv firması Kia’yı hack’leyen siber korsanlar sistemin eski haline döndürülebilmesini sağlamak için 20 milyon dolar talep etti. Hacker’lar bu paranın Bitcoin olarak ödenmesini istiyor.

Apple’ın elektrikli otomobilini üretmesi beklenen Kia’nın ABD şubesi siber korsanların hedefi oldu.

Şirkete ait internet sitelerini hack’leyen bilgisayar korsanları sistemin yeniden şirketin kullanımına açılması için fidye istedi.

Şirket sorun yaşadığını kabul etti ancak fidye iddiaları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Gizchina’da yer alan habere göre, hacker’ların talebi 20 milyon dolar ödenmesi.

Aynı habere göre, Hacker’lar bu paranın Bitcoin olarak ödenmesini istiyor.

İddiaya göre, hacker’lar Kia’nın ödemeyi zamanında yapmaması durumunda fidyeyi 600 Bitoin’e yani 30 milyon dolara çıkaracaklarını şirkete iletti.

2017 yılında Renault, benzer bir sebepten dolayı Fransa’daki üretimini geçici süreliğine durdurmak zorunda kalmıştı. (NTV)