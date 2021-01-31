Online İngilizce eğitiminde dünyaca ünlü Beils, Türkiye’de faaliyete başladı. Beils, uluslararası arenadaki başarısını Türkiye’deki büyük şirketlerden bireysel kullanıcılara kadar geniş yelpazede sunan eğitim kurumu olmayı hedefliyor.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

Ocak 2021 tarihli sayıdan

Küreselleşme ile birlikte yabancı dil öğrenmek günümüzün olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Üstelik artan teknoloji kullanımı, toplantıların online platforma taşınması yabancı dil bilmeyenlerin zorlanmalarına neden oluyor. İş dünyasından eğitim dünyasına kadar 7’den 70’e hemen herkes artık dil öğrenme ya da öğrendiği dili geliştirme çabası içinde.

Sosyal mesafenin öne çıktığı günümüzde online eğitimlere olan talep de giderek artıyor. Hem sosyal mesafeyi korumak hem de kendine uygun zamanda pratik yapmak isteyen kişiler online eğitim platformlarını tercih ediyor. Çalışanlarını dil eğitimi alması konusunda destekleyen şirketler ve öğrencilerinin yabancı dil pratiği yapmasını isteyen okullar için de bu durum geçerli.

Artan talep online platformların da yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu süreçte doğru platformu seçmek de önemli bir konu haline geldi. Çünkü yabancı dil pratiği yapmak adına kayıt olduğunuz platformda size prakit yaptıran kişinin dil eğitimi almış kişilerden oluşması ve iyi bir eğitmen olmasına dikkat etmek gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Beils, Türkiye’de İngilizce eğitimi vermeye başladı.

ZENGİN PORTFÖY

Global bir marka olan Beils, İngilizce eğitiminin lider markası Burlington English grubunun online eğitim platformu olarak dünya çapında güvenilir bir platform.

Bankacılık ve finans alanında BNP Paribas’tan otomotiv devi Toyota’ya, uluslararası asansör şirketi Schindler Elevators’tan, TNT Lojistik, elektronik sektörünün öncüsü General Electric, gıda sektöründe Burger King ve Coca Cola, sağlık ve farmakolojide Pfizer ve Astra-Zeneca, hazır giyimde Lacoste gibi dev markalar Beils’ın uluslararası referansları arasında yerini alıyor.

Yıllarca Oxford ve Cambridge gibi yabancı dil eğitimine yön veren dünyanın önde gelen kuruluşlarında yöneticilik ya-pan ve İngilizce eğitiminde Türkiye’deki duayen isimler arasında yer alan Yıldıray Karaarslan, Beils’ı Türkiye’ye kazandıran isim. Karaarslan, Türkiye’de İngilizce öğrenmeye karşı ciddi bir ihtiyaç ve talep olmasına rağmen kaliteli bir konuşma eğitiminin verilememesinin bu girişiminde önemli rol oynadığını söylüyor.

Karaarslan’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye pazarına yeni giriş yapan Beils’ın şu ana kadar Türkiye’de Vodafone, Turkcell, Boru-san Otomotiv, Borusan Mannesmann, Boru-san Caterpillar, Bakioğlu Holding, Alternatif Bank, Schneider Electric Türkiye gibi şirketlerle anlaşma sağlamış durumda.

32 ÜLKEDE FAALİYETTE

Burlington English grubu, küresel başarıya sahip İngilizce eğitimlerini 32’den fazla ülkede, ana dili İngilizce olan bini aşkın öğretmeniyle, on milyonlarca öğrenciye ulaştırıyor. Burlington, 30 yılı aşkın deneyime sahip global bir yayıncı olarak hem genel İngilizce hem de kurumsal İngilizce programlarındaki müfredatlarını ve içeriklerini kendisi geliştirip, güncelliyor.

Beils’in tüm öğretmenleri, İngilizce öğretmenliği mezunu, akademik alanda çalışmalar yapmış ve kendi alanlarında uzman ve öğretme aşkına sahip kişilerden oluşuyor. Öğretmenleri arasında Oxford ve Cambridge gibi kurumlarda yazarlık veya öğretmen eğitimciliği yapmış kişiler yer alıyor.

Kararslan, “Özgüvenli ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak, dil sınavlarına hazırlanmak veya kariyeri için İngilizce öğrenmek isteyenler, Beils’in her seviyeye uygun kapsamlı eğitim çözümleriyle hedeflerine kolaylıkla ulaşabiliyor” diyor.

Beils, online İngilizce eğitimlerini, bireysel, kurumsal ve okullara yönelik olmak üzere 3 ayrı platformda sunuyor. Beils’ın kişiye özel ve esnek saat seçenekleriyle hazırlanan tüm eğitim programlarında her katılımcı için bir öğrenci koçu atanıyor.

Beils, deneyimli öğretmenlerle yüz yüze yapılan eğitimlerin yanı sıra yenilikçi ve patentli teknolojileri sayesinde dünyanın en gelişmiş online İngilizce eğitim kurumu olma özelliği taşıyor.

Beils’ın, öğrencilerine sunduğu “Student Zone” platformu; içeriğindeki sınırsız sayıda online materyal, “Career Course – Kariyer Kursları” bölümü ve SpeechTrainer® isimli yapay zeka sanal konuşma eğitmeni ile öğrencilerin İngilizce dinleme ve telaffuz becerilerini geliştiren interaktif bir öğrenme ortamı sunuyor.

“Student Zone”, sınırsız eğitim içeriğinin yanı sıra yapay zeka teknolojisi ve öğrencilerine sunduğu takip, ölçme, değerlendirme ve geribildirim ortamı sayesinde ortalama bir destek platformundan çok daha fazlasını vaat ediyor.

MESLEKİ İNGİLİZCE

Dünyanın önde gelen şirketlerinin kadroları Beils’ın patentli teknolojisiyle desteklenen, sektörel terminolojilere hakim kapsamlı eğitim çözümleriyle İngilizce öğreniyor. Beils, deneyimli eğitmen kadrosu ile 100’ün üzerinde farklı mesleki İngilizce alanında program sunabiliyor.

Derin deniz petrol araması yapan şirketten, bulut teknolojisi üzerine çalışan uzmana kadar pek çok alanda kolaylıkla eğitim programı sunabilecek müfredata ve eğitim kadrosuna sahip.

Beils Türkiye, şu anda bankacılık, finans, mühendislik, sağlık, turizm ve otelcilik, teknoloji, üretim, otomotiv gibi sektörlerdeki kurumlarla başarılı bir şekilde çalışmalara başlamış durumda. Farklı sektörler ve firmalarla da eğitimlerle alakalı görüşmeleri devam eden Beils, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kariyer dünyasının eğitim kurumu olma yolunda hızla ilerliyor.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN TERCİHİ

Bankacılık / finans alanında BNP Paribas, otomotiv devi Toyota, uluslararası asansör şirketi Schindler Elevators, TNT Lojistik, elektronik sektörünün öncüsü General Electric, gıda sektöründe Burger King ve Coca Cola, sağlık ve farmakolojide Pfizer ve Astra-Zeneca, hazır giyimde Lacoste gibi dev markalar Beils’ın uluslararası referansları arasında yer alıyor.

Beils’ın Türkiye’deki referansları ise şöyle sıralanıyor: Vodafone, Turkcell, Borusan Otomotiv, Borusan Mannesmann, Borusan Caterpillar, Bakioğlu Holding, Alternatif Bank, Schneider Electric Türkiye.