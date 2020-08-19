Ankara Hacettepe Teknokent’te e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Müstahsil, e-Mutabakat gibi alanlarda çözümler üreten Lupe Yazılım, henüz çok yeni bir girişim olmasına rağmen hızlı büyüyor. Lupe Yazılım, geçen yıl yüzde 65 büyürken, bu yılda pandemi koşullarına rağmen yüzde 20 büyüme hedefliyor.

Sibel Atik

satik@ekonomist.com.tr

Dijital dönüşüm çok hızlı ilerliyor… Neredeyse her gün yeni bir teknolojiyle karşılaşıyoruz. Pandemi sürecinde şirketlerin dijitalleşme adımları da aynı hızda ilerliyor. Hacettepe Teknokent bünyesinde geliştirdiği e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Müstahsil, e-Mutabakat gibi alanlarda şirketlere özel çözümler üreten Lupe Yazılım, henüz çok yeni bir girişim olmasına rağmen hızlı büyüyor.

Şirketlere dijital dönüşüm ve SAP danışmanlığı alanında hizmet vermek üzere dört yıl önce kurulan Lupe Yazılım, geçen yıl yüzde 65 büyürken, bu yılda pandemi koşullarına rağmen yüzde 20 büyüme hedefiyle çalışıyor.

Yaptıkları işi müşterilerin dijital dönüşüm koçluğu olarak özetleyen Lupe Yazılım Kurucu Ortağı Ethem Emrah Tali, yeniliklerin içine girebilmenin cesaret gerektirdiğini söylüyor.

Yenilikleri takip edip, fayda sağlayacağını gördükleri alanlarda şirketleri bu yeni teknolojilerle tanıştırdıklarını anlatan Ethem Emrah Tali ile dijital dönüşüm yolculuğundaki hizmetlerini konuştuk.

Henüz dört yıl önce kurulan Lupe Yazılım, bugün hangi noktaya geldi? Bir yatırım desteği aldı mı?

Lupe Yazılım 2016 yılında Ankara’da kuruldu. SAP danışmanlığı ve dijital dönüşüm alanlarında butik bir

firma olarak faaliyet gösteriyoruz. Ankara’nın SAP Partner ekosistemine kayıtlı ilk ve tek danışmanlık şirketiyiz. Ankara’da bulunan firmalara danışmanlık verme hedefiyle çıktığımız yolda şu an Türkiye’nin birçok ilinde, farklı sektörlerden müşterilere, vermekte olduğumuz hizmetlerimizle ve geliştirdiğimiz ürünlerimizle büyüyerek ilerliyoruz.

Hangi alanda hizmet veriyorsunuz? Sunduğunuz hizmette yarattığınız fark nedir?

SAP projelerinin hayata geçirilmesi, bakım destek faaliyetleri, sistem kuru-lumları gibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bunların yanı sıra Hacettepe Teknokent bünyesinde geliştirdiğimiz e-Dönüşüm ürünlerimizin (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Müstahsil, e-Mutabakat) kurulumunu yapıyoruz. Diğer rakiplerimizden bizi ayıran en büyük fark müşterilerimizin seslerine kulak verip hızlı bir şekilde çözüm üretiyor olmamız. Gelen her türlü talebi, olumlu ve olumsuz yorumu irdeleyip gereken adımları atıyoruz.

Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? 2020 yılı için büyüme planınız nedir?

Aslında pandemi süreci bizi biraz dolaylı etkiledi. Yaptığımız işin doğası gereği firmalarla hali hazırda uzaktan çalışmaya alışkınız. Yani çoğu zaman müşteri lokasyonuna gitmemize gerek kalmıyor, internetin ve bilgisayarın olduğu herhangi bir yer bizim ofisimiz konumunda. Çok farklı sektörlerden müşterilerimiz bulunuyor.

Bu süreçten hiç etkilenmeyen müşterilerimiz de oldu, üretime ara verenler, fabrikasını geçici süre kapatanlar, faaliyetine devam etmesine rağmen projeleri geçici süre askıya alan müşterilerimiz de oldu. Her sektör pandemiden farklı şekilde etkilendi. Müşteri ve sektör yelpazemizin geniş olması sebebiyle biz pandemi sürecinden olumsuz etkilenmedik.

Her kriz, içinde gelişme olanağı barındırır felsefesiyle pandemi sürecini yönetiyoruz. Ciro anlamında geçen yıl yüzde 65’lik büyüme kaydettik. Bu yıl da yüzde 20’lik bir büyüme hedefimiz var. İlk 6 aylık rakamlara baktığımızda hedefi tutturmuş durumdayız. Yıl sonuna da bu doğrultuda ulaşmayı hedefliyoruz.

Şirketlere dijital dönüşüm yolculuğunda nasıl bir destek sunuyorsunuz? Pandemi sürecinde verdiğiniz hizmete yeni bir açılım eklendi mi? Şirketlerin taleplerinde nasıl bir değişim gözlemlediniz?

Dijital dönüşüm çok hızlı ilerliyor. Neredeyse her gün yeni bir teknolojiyle karşılaşıyoruz ve bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Müşterilerimizin dijital dönüşüm koçluğunu üstleniyoruz, diyebilirim. Yeniliklerin içine girebilmek cesaret gerektiriyor.

Biz de bu anlamda müşterilerimize güven, bilgi ve olanak sağlayarak onların yanında oluyoruz. Yenilikleri takip edip, fayda sağlayacağını gördüğümüz noktalarda onları bu teknolojilerle tanıştırıyoruz. Pandemi sürecinde çoğu müşterimiz ofisine gidemedi. Daha önceden genellikle müşteri lokasyonunda yaptığımız analiz ve eğitim gibi süreçleri online platforma taşıdık ve çeşitli uygulamalar aracılığı ile hizmetlerimizi kesintisiz sürdürdük.

Djitalleşme yönünde adım atmak isteyen şirketlere tavsiyeleriniz ne olur? İlk adımı nasıl atmalılar?

İlk adım her zaman zordur fakat biraz cesaret diyoruz. Bilgi sahibi olmak cesur olmayı destekler. Dijitalleşme konusunda bilgi edinmek istedikleri her noktada müşterilerimize anında bilgi akışı sağlıyoruz. Sonrası kendiliğinden geliyor. Dijitalleşme yolunda e-Dönüşüm bizce en uygun başlangıç. Fatura, irsaliye vb. süreçleri dijital ortama taşımak firmalar için çok hızlı gerçekleştirebileceği ve karşılığında büyük fayda sağlayacağı güzel bir başlangıç oluyor.

Siz yazılım şirketi olarak dijital dönüşüm konusunda ne gibi adımlar attınız bugüne kadar?

Lupe olarak 10’dan fazla sektörde 30’un üzerinde müşteriye dijital dönüşüm konusunda hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Gerek SAP danışmanlığı konusunda gerekse e-Dönüşüm konusunda müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda optimum çözümler sunuyoruz.

Yazılımınızı daha çok hangi sektörler kullanıyor?

SAP ERP yazılımı global bir yazılım ve tüm sektörlere hitap eden modüler bir yapıya sahip. Herhangi bir sınırı olmamakla birlikte üretim yapan firmalar ağırlıklı olarak kullanıyor, diyebiliriz.

Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm konusunda atacağınız yeni adımlar nelerdir, projeleriniz veya üzerinde çalıştığınız yazılım var mı?

Telefon, tablet gibi mobil cihazların kullanımı giderek yaygınlaşmakta. İş dünyasına yönelik mobil aplikasyonlar geliştirme konusunda yeni açılımlar üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda bu aplikasyonları aktif hale getirmeyi hedefliyoruz.

“E-DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİNİ QNB EFİNANS İLE YAPIYORUZ”

e-Dönüşüm tarafında ise fatura, irsaliye, defter, mutabakat vb. süreçlerini dijital ortama taşıyan şirketler ilk olarak evraklarını tozlu raflarda muhafaza etmekten kurtuluyorlar.

Bunun yanı sıra tüm bu e-belgelerini toplu olarak yönetip raporlayarak iş süreçlerini kıyas kabul etmeyecek oranda hızlandırıyorlar.

Dijital dönüşüm sadece şirketlere değil yaşadığımız dünyaya da fayda sağlıyor. 1 ton kağıt için 17 ağaç kesiliyor. Ülkemizde 6 milyon ton yıllık kağıt tüketimi var. Kesilen ağaç miktarını telaffuz edilemeyecek kadar yüksek oranda…

Lupe Yazılım Kurucu Ortağı Seçkin Karabacak, çevre etkisinin yanı sıra gelinen noktada artık klasik muhasebe programları şirketlere yetersiz hale gelmeye başladığına işaret ediyor. Şirketlerin iş akışlarını

yalınlaştırmak, kurallar koymak ve süreçler arası entegrasyon noktalarını doğru belirleyerek ERP sistemi kurmanın çok önemli hale geldiğini söyleyen Karabacak, SAP platformu üzerinde çalışmakta olan tüm e-dönüşüm ürünlerini QNB eFinans ile entegre olarak geliştirdiklerini dile getiriyor.

Karabacak şöyle devam ediyor: “QNB eFinans bildiğiniz gibi ülkemizdeki en büyük dijital dönüşüm özel entegratörlerinden birisi. Yaptığımız projelerde birbirimize her türlü desteği sunuyoruz. Müşteri portföyümüzü geliştirmek konusunda da uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Bu uyumlu çalışmanın ürünlerini de karşılıklı olarak almış olmamız gelecekteki çalışmalarımız için heves uyandırıcı oluyor.”