Renault açıklamasına göre, mayıs ayı boyunca sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuna 203 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL taksitle sahip olunabiliyor.

Renault’un sitesinde kampanya detayında “Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni MEGANE Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin perakende satın alımında 203.900 TL’lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya kapsamında, 143.900 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,61 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 2.422 TL’dir” bilgisi de yer alıyor.