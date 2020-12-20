QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz; risk priminin düşmesinin, faiz artırımıyla TL’nin istikrar kazanmasının ve 2021 büyüme beklentilerinin satın alınmasının borsayı desteklediğini kaydediyor. “Hisse tavsiyelerinden oluşan sektördeki ilk robo hisse danışman projesini tamamlamak üzereyiz” diyen Karagöz, 2021 Ocakta yeni mobil aplikasyonun lansmanını yapacaklarını da kaydediyor.

Ceren Oral Balaban

Piyasalar, oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Yurtdışında Joe Biden’ın ABD’nin yeni başkanı seçilmesi, yurtiçinde ise TCMB’nin yeni başkanının Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Lütfi Elvan olması, piyasaların gündemindeki konu başlıkları arasında yer alıyor.

TCMB’nin 19 Kasım’daki toplantıda 475 baz puan artışla politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15’e çıkarması sonrası yeni ekonomi politikaları ve bu gelişmelerin borsa ve döviz fiyatlamalarına etkileri de piyasaların radarında yer alıyor.

QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz, TCMB’nin güçlü faiz artışının TL’deki değerlenme sürecini olumlu etkilediğine değiniyor. Enflasyondaki düşüşün 2021’in ikinci yarısında belirginleşeceğini öngören Karagöz, faiz indirimlerinin de ancak 2021’in ikinci yarısında gündeme geleceğini tahmin ediyor.

Borsadaki yerli bireysel ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle endekste olumlu görünümün korunmasını bekleyen Karagöz, yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgilerinin tekrar oluşmasıyla 2021’de orta-büyük ölçekli halka arzların gerçekleşmesini de öngörüyor.

Pamir Karagöz ile piyasalardaki son gelişmeleri ve öngörüleri konuştuk. Ayrıca Karagöz’den QNB Finansinvest’in ajandasında öne çıkan başlıkları da öğrendik.

TCMB, uzun bir aradan sonra 19 Kasım’da faiz artışına gitti. Bankanın önümüzdeki süreçte nasıl bir politika izlemesini bekliyorsunuz?

TCMB, 19 Kasım’daki PPK toplantısında aldığı kararla politika faizini yüzde 15’e yükseltti ve bütün Merkez Bankası fonlamasının artık bu faizden yapılacağını belirtti. Ayrıca en az faiz artışı ve sadeleşme kadar önemli olacak şekilde, TCMB önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığını, enflasyonu etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğini açıkça beyan

etti. Enflasyondaki düşüşün 2021’in ikinci yarısında belirgin hale geleceğini öngörüyor, faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısında yol aldıktan sonra gündeme geleceğini değerlendiriyoruz.

TCMB’nin güçlü faiz artışı TL’deki değerlenme sürecini olumlu etkilerken, BİST’te de özellikle görece oldukça geride kalan banka hisseleri üzerinden endeksin yükselen trenddeki hareketini destekleyebilir. Faiz artışıyla enflasyonun kontrol altında kalacağı ve enflasyon tahminlerinin gerileyeceği beklentisiyle verim eğrisinin uzun tarafına da ilgi devam edebilir.

Borsadaki yerli yatırımcı ilgisini neye bağlıyorsunuz?

Pandemi döneminin yatırım sektörüne olumlu katkısı oldu. İnsanların daha fazla evlerinde vakit geçirerek piyasalarla ilgilenmesi, dijitalleşmeyle mobil kanallardan hisse senetlerine yatırımın kolaylaşması BİST’e olan yatırımcı ilgisinin borsa tarihinde görülmedik şekilde artış göstermesine neden oldu. Yıllardır yatay seyreden yatırımcı sayısı 2020’de yaklaşık yüzde 50 artarak 1,9 milyon yatırımcıya ulaştı.

Genel olarak 20-40 yaş arasındaki genç, mobil servislerin kullanımına yatkın ama nispeten daha düşük bakiyeli yatırımcılar bu dönemde sektöre dâhil oldu. Yıllardır mevduat yapan, yatırım ürünlerinden uzak duran bir kitle de farklı yatırım ürünleriyle tanıştı.

Borsadaki olumlu seyir sürer mi?

Yerli tarafta bireysel ve kurumsal yatırımcıların bu ilgisiyle endekste genel olarak olumlu görünümün yılsonuna kadar korunmasını bekliyoruz. Türkiye’nin risk priminin düşmesi, TCMB’nin faiz artırımıyla TL’nin istikrar kazanması, 2021 yılı büyüme beklentilerinin satın alınması ve banka değerlemelerinin hala oldukça cazip olması borsayı destekleyen en önemli faktörler.

Model portföyünüzde hangi hisseler var?

Model portföyümüzde Erdemir, Kardemir, Şok Marketler, Tofaş, Türk Traktör ve Yataş var. Erdemir ve Kardemir’i çelik fiyatlarındaki artış, Şok Marketler ve Yataş’ı güçlü büyümeleri, Tofaş ve Türk Traktör’ü de güçlü iç pazar satışları ve bunların yakın ve orta vadede bu şirketlerin finansallarına yansıtacağı olumlu etkiler nedenleriyle portföyümüzde bulunduruyoruz.

Dolar ve altında beklentileriniz nasıl şekilleniyor?

Ocak ayı PPK toplantısı öncesinde kurun 5,80 düzeyinde olduğu düşünülecek olursa halen o seviyenin yüzde 30’dan fazla üzerindeyiz ve reel kur endeksine göre tarihi en düşük seviyelere yakınız. Altın fiyatları ise global olarak aşı haberlerinden negatif etkileniyor ve global büyük ETF’lerden çıkışlar gözleniyor. Bu ortamda kâr satışları bir miktar daha devam edebilir. Ancak başta FED olmak üzere yaratılan likiditenin etkisiyle bu geri çekilmelerin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

Yabancı yatırımcıların yılın genelinde Türkiye varlıklarında satışta oldukları görülüyor. Yabancı yatırımcıların geri dönmesi için ne gerekiyor?

Yabancı yatırımcı tarafındaki satış trendinin uzun süre devam etmeyeceğini düşünüyorum. Borsaya kote olmuş, yabancıların ilgisini çeken birçok güçlü şirketimiz var ve değerlemeleri dünya ortalamalarının çok altında.

Son dönemde atılan yatırımcı ve piyasa dostu adımlar yabancı yatırımcıların yeniden Türkiye’ye geri dönmeleri için oldukça pozitif ve orta-uzun vadede Türkiye’ye olan ilginin geri döneceğine inanıyorum.

Piyasalarda nasıl hareket bekliyorsunuz?

Son dönemde oluşan olumlu havanın belirli bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Zira uzun bir süre TL varlıklardan çıkış eğiliminde olan yabancı yatırımcının sınırlı da olsa ilgisi belirli bir momentum yaratmış durumda. Özellikle tahvil piyasasında tüm zamanların en düşük seviyelerine yaklaşan yabancı saklama payında artış devam edebilir. Ancak orta vadeli olarak bakıldığında ABD ile ikili ilişkilerin olumlu seyretmesi ve içeride de yapısal reformların yapılmaya başlanması gibi somut adımlara ihtiyaç var.

Halka arzlar tarafında 2021 nasıl bir yıl olacak?

2020 yılı itibarıyla arz piyasasında işlem sayısı açısından tekrar bir canlanma yaşandı. Bu arzlarda yüksek bireysel talep neticesinde hisse performanslarında da ciddi artışlar görülüyor. Bu yıl halka arz edilen şirketlerin gösterdikleri yüksek performans da halka arz olmak isteyen şirketleri cesaretlendirecek.

Ülkemizin risk priminin düşmesi, artan yabancı ve içeride bireysel yatırımcı ilgisiyle 2021’de halka arz piyasasının daha canlı olmasını ve bu yıla göre piyasa değeri daha yüksek şirketlerin halka arz olmasını bekliyoruz.

Yabancı yatırımcıların tekrar sermaye piyasalarına yönelik ilgilerinin oluşmasıyla orta-büyük ölçekli halka arzların da piyasaya gelebileceğini öngörüyoruz. QNB Finansinvest olarak da üzerinde çalıştığımız çeşitli halka arz projeleriyle potansiyeli yüksek, sermaye piyasalarına katkı sağlayacak şirketleri yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz.

QNB Finansinvest olarak yeni dönem hedefleriniz neler?

Yatırımcılar için mobil platformlarla sadece piyasaya hızlı erişim yeterli olmayacak. Tek platformdan tüm yatırım ürünlerine erişebilmek ve yapay zekâ tabanlı uygulamalarla kendi davranış ve risk profiline uygun çözümler sunan yatırım şirketlerini tercih edecekler.

QNB Finansinvest olarak yapay zekâ tarafından hazırlanan hisse senedi tavsiyelerinden oluşan sektördeki ilk robo hisse danışman projesini tamamlamak üzereyiz. Bu dönüşümün sonraki adımında ise yapay zekâ algoritmalarıyla desteklenen kişiselleşmiş müşteri deneyimi yer alacak.

2020’de Veri Ambarı projemizi hayata geçirerek, sektörde veri işleme ve analizi alanında öncü olduk. Big data ve veri analizi çalışmalarını müşteriye fayda sağlayacak bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sektöre dâhil olan ve dijital müşteri deneyimini uçtan uca yaşamak isteyen genç kitlenin ve mevcut müşterilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak dijital kanallarımızı yeniliyoruz. 2021 Ocak’ta lans-manını yapacağımız yeni mobil aplikasyonumuz buna çok güzel bir örnek olacak.

“YATIRIMCILARA VİDEO GÖRÜŞMELERLE HESAP AÇACAĞIZ”

ENPARA.COM İŞBİRLİĞİ

Dijital hesap açılışının önemini pandemi sürecinde daha da net anladık. 2018’de QNB Finansbank müşterileri için başlattığımız dijital hesap açılış oranımız pandemi döneminde yüzde 68’den yüzde 96’ya çıktı. Önümüzdeki dönemde yasal mevzuata paralel yapacağımız yeni bir projeyle yatırımcılara video görüşmeyle hesap açmayı hedefliyoruz. 2021’de bir güzel haber de Türkiye’nin ilk ve tek dijital bankası Enpara.com ve QNB Finansinvest işbirliğinden gelecek. Enpara.com dijital kanalları aktif kullanan genç ve dinamik müşteri kitlesini QNB Finansinvest’in ürün ve hizmetleriyle buluşturacağız.

CHATBOT VE SESLİ YANIT SİSTEMİ

Kısıtlı insan kaynağı olan şirketler, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile uzun zaman alan ve kişiye bağlı olan iş akışlarını hiçbir aksaklık yaşamadan çok daha hızlı şekilde yürütebiliyorlar. Biz de QNB Finansinvest olarak müşteriye dokunan bazı süreçlerimizi ve kurum içerisindeki operasyonel süreçlerimizi robotlarla çözümleyeceğimiz ve kurum olarak fark yaratacağımız bir projeye başladık. Tüm bu gelişmeleri göz önüne alarak, dijital dönüşüm sürecimizin bir sonraki aşaması olan chatbot ve sesli yanıt sistemi gibi projeler üzerinde çalışıyoruz.

“EK GETİRİ İÇİN HİSSEYE YATIRIM YAPILABİLİR”

“Her yatırımcının risk algısı farklıdır. Bazı yatırımcılar portföylerine TL bazında, bazıları Euro ya da farklı para birimlerinde bakarlar. Türkiye’de son dönemde alınan kararlar çerçevesinde faizler belirli bir seviyeye geldi ancak enflasyon beklentileri göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir reel faizden söz etmek zor. Dolayısıyla TL yatırımcıları ek getiri yaratmak amacıyla hisse senetlerine yatırım yapabilir. Döviz yatırımcıları ise DTH faizlerine kıyasla oldukça yüksek getiri sunan 2-5 yıllık Eurobond’ları tercih edebilir.”