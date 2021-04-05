Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğinin (TKYD) yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu.

TKYD açıklamasına göre, 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren Derneğin, Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısında, TKYD’nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlenirken, Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Başkanlığı’na Saka’yı seçti. Derneğin başkan yardımcıları ise Duygu Yılmaz, Murat Kolbaşı ve Can Çaka oldu.

“Bu yolda, çıtayı her geçen gün biraz daha yukarı koymak için çabalayacağız”

Açıklamada Genel Kurul’daki değerlendirmelerine yer verilen Dr. Tamer Saka, salgının zorlu koşullarına rağmen TKYD’nin vizyonunu ortaya koyan çalışma ve projeleri hayata geçiren önceki yönetime teşekkür etti.

Dernek çatısı altında yapılan çalışmaların, Türkiye’nin kurumsal yönetim anlayışının gelişmesine katkı sunmak üzere yapıldığını ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirten Saka, şunları kaydetti:

“Pandemi koşullarının hala devam ettiği günümüzde, kurumsal yönetimin önemi geçmişe nazaran daha iyi anlaşıldı. Çünkü kurumsal yönetim, şirketleri pandemi gibi beklenmedik dönemlerde dahi risklere karşı koruyor, dayanıklılığı artırıyor. Biz de bu nedenle özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında ve kamuda iyi uygulamaların yaygınlaşması için kurumsal yönetimi anlatmaya ve bu anlayışı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Gönül verdiğimiz bu yolda, çıtayı her geçen gün biraz daha yukarı koymak için çabalayacağız. Bu süreçte yalnızca kurullarımızın, komisyonlarımızın değil, kurumsal ve bireysel tüm üyelerimizin bize destek olacağına inanıyoruz.”

Şirketlerin gelecekte de var olabilmesinin yolunun “başarılı bir kurumsal yönetim yapısı” oluşturabilmelerinden geçtiği ve kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturmasının sadece tek tek şirketlere değil, tüm Türkiye’ye büyük fayda sağlayacağı fikriyle hareket eden TKYD’nin Türkiye genelinde 59 kurumsal, 600’ü aşkın da bireysel üyesi bulunuyor.

Dr. Tamer Saka hakkında

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saka, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Sırasıyla Arthur Andersen ve Ernst & Young şirketlerinde risk yönetim danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu müdür ve kıdemli müdür görevlerini yürüten Dr. Tamer Saka, 2004 yılında risk yönetim direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katıldı. Saka, 2010-2011 döneminde Willis Londra’da, içinde Türkiye’nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu yönetici direktör olarak görev aldı. Aralık 2011’de Kibar Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini üstlenen Saka, Mayıs 2012 itibarıyla otomotiv ve kurumsal fonksiyonlar grup başkanı ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2014-Nisan 2018 döneminde Kibar Holding Üst Yöneticiliği (CEO) görevini yürüten Dr. Saka, Nisan 2018 itibarıyla Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevini üstlendi.

Dr. Saka, Afyon Çimento, Akçansa ve Çimsa şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, Kordsa ve Carrefoursa şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ile birlikte Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanlığı, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası​​​​​​​ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Başkan Yardımcılığı, Global Cement and Concrete Association (GCCA) Yönetim Kurulu Üyeliği, CEMBUREAU Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD ve İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.