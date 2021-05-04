Türkiye’de daha fazla kadının yönetim kurullarında yer almasını sağlamak amacıyla kurulan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin düzenlediği ‘Şirketler Arası Mentorluk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı’na katılan lider kadınlardan 20’si son 4 ayda 24 adet yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl sonunda Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil’in, 300’ü aşkın şirketin yönetim kurulu başkanına mektup yazarak 2021’de gerçekleştirecekleri genel kurullarında yönetim kurulları koltuklarında kadınlara yer açmaları çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Bu çağrı hareketinin sonuçlarını görmeye başladıklarını belirten Yaşargil, “Sadece son dört ayda 20 mezunumuzun ülkemizin 14 kıymetli kurumunun Yönetim Kurulu koltuklarına bağımsız üye, danışman, grup şirketi Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve 10 Sivil Toplum Kuruluşuna Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını görüyoruz. Kadınlar üst mercilerde daha fazla söz sahibi olabildiğinde toplumun daha ileriye gideceğini biliyoruz.” dedi.

YKKD Yönetim Kurulu üyesi ve Yerleştirme Komitesi Lideri Lale Saral Develioğlu ise dernek olarak yakın zamana kadar kadınları yönetim kurulu üyeliklerine en iyi şekilde hazırlamaya odaklandıklarını, son dönemde bu odağa bir ekleme yaparak atanmalarına da destek verdiklerini belirterek, “Lider kadınları sadece üst rollere hazırlamak değil, aynı zamanda iş dünyasının önde gelen liderleriyle birebir toplantılar yaparak mezunlarımızın yönetim kurullarına atanmalarına destek oluyoruz. Bu sayede, bir yandan kadınların yönetim kurullarında varlık göstermelerinin önünü açarken, diğer yandan Türkiye’nin öncü şirketlerinin yönetim kurullarındaki çeşitliliğe katkıda bulunuyoruz.” dedi.

2012’den bu yana sürmekte olan YKKD programına katılan, kurumunun en tepe kadın yöneticisi olan 195 lider kadının 124’ü bu süreç boyunca en az bir yönetim kurulu deneyimi sahibi oldu.

YKKD mezunlarının önemli bir kısmının aynı zamanda yurtdışı ve uluslararası tecrübeleri var; %38’i yurt dışında çalışmış, %51’inin ise bölgesel veya global sorumluluk deneyimi bulunuyor.