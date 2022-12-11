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Ekonomist'te Bu Hafta

Ekonomist'in bu haftaki başlıkları şöyle...

11 Aralık 2022 | 09:00
Son Güncellenme: 11 Aralık 2022 | 09:41
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Ekonomist'te Bu Hafta

ANADOLU 500

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
Şirketlerin gündemi enflasyon muhasebesi
Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“2023’te 500 milyon TL’lik prim üretimi hedefliyoruz”
ÜNLÜ & CO’dan yeni dijital girişim


“Hızlı büyüme sonrası dengelenme sürecindeyiz”
Türkiye’nin en büyük petro kimya tesisi olacak
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Sayılarla Anadolu 500
Devler liginde sıralama değişmedi
Tahıl ithalatıyla yüzde 398 büyüme yakaladı
Güçlü kârlılıkla büyümeye devam ediyor
İhracat artışında Anadolu’nun lideri
Güneş enerjisiyle istihdamı artırdı
Listeye 25 sektör girdi
İl sayısı 49’a geriledi

FİHRİST
İŞ DÜNYASINDAN
Eski başkanlardan ‘hukuk’ vurgusu
Endüstriyel reklamcılık ve baskı sektörüne seçim dopingi
Yeme içmede yeni projeler geliyor
2022 sonunda dünya altıncılığı hedefleniyor
Atış Grup’tan Bursa’nın tanıtımına destek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Fark yaratmanın yolu AR-GE ve inovasyondan geçiyor
Sinemalarda ‘Cineverse’ dönemi başlıyor

VERGİDE GÜNDEM
Vergisiz yemek modelinde ne değişti?

BORSA
Bankalarda yükseliş
potansiyeli sürüyor mu? 
100 Şirketlerden gelen
açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi? 
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri... 
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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