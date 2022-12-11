Ekonomist'te Bu Hafta

ANADOLU 500
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
Şirketlerin gündemi enflasyon muhasebesi
Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“2023’te 500 milyon TL’lik prim üretimi hedefliyoruz”
ÜNLÜ & CO’dan yeni dijital girişim
“Hızlı büyüme sonrası dengelenme sürecindeyiz”
Türkiye’nin en büyük petro kimya tesisi olacak
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Sayılarla Anadolu 500
Devler liginde sıralama değişmedi
Tahıl ithalatıyla yüzde 398 büyüme yakaladı
Güçlü kârlılıkla büyümeye devam ediyor
İhracat artışında Anadolu’nun lideri
Güneş enerjisiyle istihdamı artırdı
Listeye 25 sektör girdi
İl sayısı 49’a geriledi
FİHRİST
İŞ DÜNYASINDAN
Eski başkanlardan ‘hukuk’ vurgusu
Endüstriyel reklamcılık ve baskı sektörüne seçim dopingi
Yeme içmede yeni projeler geliyor
2022 sonunda dünya altıncılığı hedefleniyor
Atış Grup’tan Bursa’nın tanıtımına destek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Fark yaratmanın yolu AR-GE ve inovasyondan geçiyor
Sinemalarda ‘Cineverse’ dönemi başlıyor
VERGİDE GÜNDEM
Vergisiz yemek modelinde ne değişti?
BORSA
Bankalarda yükseliş
potansiyeli sürüyor mu?
100 Şirketlerden gelen
açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...