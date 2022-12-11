Ekonomist'te Bu Hafta

ANADOLU 500

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

Şirketlerin gündemi enflasyon muhasebesi

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

“2023’te 500 milyon TL’lik prim üretimi hedefliyoruz”

ÜNLÜ & CO’dan yeni dijital girişim



“Hızlı büyüme sonrası dengelenme sürecindeyiz”

Türkiye’nin en büyük petro kimya tesisi olacak

Son 10 yılda 10 kat büyüdü

Sayılarla Anadolu 500

Devler liginde sıralama değişmedi

Tahıl ithalatıyla yüzde 398 büyüme yakaladı

Güçlü kârlılıkla büyümeye devam ediyor

İhracat artışında Anadolu’nun lideri

Güneş enerjisiyle istihdamı artırdı

Listeye 25 sektör girdi

İl sayısı 49’a geriledi

FİHRİST

İŞ DÜNYASINDAN

Eski başkanlardan ‘hukuk’ vurgusu

Endüstriyel reklamcılık ve baskı sektörüne seçim dopingi

Yeme içmede yeni projeler geliyor

2022 sonunda dünya altıncılığı hedefleniyor

Atış Grup’tan Bursa’nın tanıtımına destek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Fark yaratmanın yolu AR-GE ve inovasyondan geçiyor

Sinemalarda ‘Cineverse’ dönemi başlıyor

VERGİDE GÜNDEM

Vergisiz yemek modelinde ne değişti?

BORSA

Bankalarda yükseliş

potansiyeli sürüyor mu?

100 Şirketlerden gelen

açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...