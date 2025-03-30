Ekonomist'te bu hafta (30 Mart-12 Nisan 2025)

GİRİŞİMCİYE DESTEK RÜZGARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Piapiri’yi bir finansal ‘superapp’ haline getirmeyi hedefliyoruz”

Yapı Kredi Portföy’den beş farklı yatırım fonu

Alternatif Bank’ın üst yönetiminde stratejik yapılanma

Firuzan İşcan ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ oldu

Özgür Altan, Tera Yatırım Bankası’nda

QNB Sigorta’da Tolga Ceylantepe’ye yeni görev

KAPAK

GÖSTERGE

Artık gözler enflasyon ve bütçe açığında

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 26,7’ye çıktı

Tüketici güveni 23 ayın en yükseğinde

Enflasyonla mücadele sekteye mi uğruyor?

“Yurt dışında üretim yapmaya hazırlanıyoruz”

Belirsizliğe rağmen küresel ticaret büyüme yolunda

1 milyar TL yatırımla bin mağazaya ulaşacak

60 milyon $’lık değirmen yatırımı yapacak

Türk susamında ekim alanları daralıyor

Özel sektör meslek eğitiminde kolları sıvadı

“Avrupa ve Afrika’da büyüyeceğiz”

Göktürk-Kemerburgaz’da yatırım iştahı artıyor

İŞ DÜNYASINDAN

Evdeki iş yükü kadınları işten koparıyor

Bayramlık şeker pazarının yarısını karşılıyor

Beşinci kitabı ‘aile anayasası’ olacak

Ayvalık zeytinyağı için yatırım hamlesi

İDO, Ege’de turizm elçisi olacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Yeni dinamikler markaları dönüştürüyor

İndeks, bilişim ve eğitimde eşitlik için gönüllü oldu

GİRİŞİM

70 bin KOBİ’ye ulaşacak

Sağlık teknolojisine yatırım geldi

ABD’de Türk havlusu üretiyor

VERGİDE GÜNDEM

Garantör olmak ya da olmamak



BORSA

Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Akbank ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

BİST-30