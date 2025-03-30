Ekonomist'te bu hafta (30 Mart-12 Nisan 2025)

GİRİŞİMCİYE DESTEK RÜZGARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Piapiri’yi bir finansal ‘superapp’ haline getirmeyi hedefliyoruz”
Yapı Kredi Portföy’den beş farklı yatırım fonu
Alternatif Bank’ın üst yönetiminde stratejik yapılanma
Firuzan İşcan ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ oldu
Özgür Altan, Tera Yatırım Bankası’nda
QNB Sigorta’da Tolga Ceylantepe’ye yeni görev
KAPAK
GÖSTERGE
Artık gözler enflasyon ve bütçe açığında
Geniş tanımlı işsizlik yüzde 26,7’ye çıktı
Tüketici güveni 23 ayın en yükseğinde
Enflasyonla mücadele sekteye mi uğruyor?
“Yurt dışında üretim yapmaya hazırlanıyoruz”
Belirsizliğe rağmen küresel ticaret büyüme yolunda
1 milyar TL yatırımla bin mağazaya ulaşacak
60 milyon $’lık değirmen yatırımı yapacak
Türk susamında ekim alanları daralıyor
Özel sektör meslek eğitiminde kolları sıvadı
“Avrupa ve Afrika’da büyüyeceğiz”
Göktürk-Kemerburgaz’da yatırım iştahı artıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Evdeki iş yükü kadınları işten koparıyor
Bayramlık şeker pazarının yarısını karşılıyor
Beşinci kitabı ‘aile anayasası’ olacak
Ayvalık zeytinyağı için yatırım hamlesi
İDO, Ege’de turizm elçisi olacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Yeni dinamikler markaları dönüştürüyor
İndeks, bilişim ve eğitimde eşitlik için gönüllü oldu
GİRİŞİM
70 bin KOBİ’ye ulaşacak
Sağlık teknolojisine yatırım geldi
ABD’de Türk havlusu üretiyor
VERGİDE GÜNDEM
Garantör olmak ya da olmamak
BORSA
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Akbank ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
BİST-30