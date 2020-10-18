PİYASADA DENGE NEREDE?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
2021’de BES’te büyüme hızlanacak
Anadolu Hayat’a yeni genel müdür yardımcısı
ETKİNLİK
Ekonomist sosyal medya sohbetleri sürüyor
GÖSTERGE
Cari denge turizm gelirinden yoksun
İşsizlikte tablo bulanık
Sanayi üretiminde artış sürer mi?
Çekirdek enflasyonda yükseliş trendi
VİZYON TOPLANTILARI YENİLENEBİLİR ENERJİ
Uzun vadeli stratejiler belirlenmeli
“Şirketlerimizi çevik modelle yönetmek istiyoruz”
İki hastaneye 205 milyon dolar yatırıyor
Gayrimenkul yatırımcısı Kıbrıs’ı keşfetti
Ofislerde değişim rüzgarı esiyor
Spor ve ev giyimde rekabet büyüyor
El değiştiren Varan, 100 otobüsle yola çıktı
’Sektörde en çok biz fon kullandırdık’’
Pandemi doğrudan satışı büyüttü
İŞ DÜNYASINDAN
Genç şirketlerin istihdam potansiyeli daha yüksek
“Talebe hızlı cevap verip büyüyoruz”
Global Mask bayilikle büyüyecek
Okullu çiftçiler geliyor
600 kişiye istihdam sağlayacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
150 bin bakkala dijitalleşme desteği
Pandemi reklam dünyasını nasıl etkiledi?
GİRİŞİM
Kahvede ‘ekspres’ dönemi başlıyor
ÖZEL DOSYA
Ankara’nın yükselen şirketleri
VERGİDE GÜNDEM
YEP’teki vergi tercihleri neler oldu?
BANKNOT
BORSA
12 kurum 47 hisse öneriyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
Yatırımcıya Özel: Bizim Toptan ve Halkbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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