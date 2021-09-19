PİYASALARDA SONBAHAR STRATEJİSİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Dijital kredi ürünlerinde büyümeye devam edeceğiz”
“Sigorta ihraç eden, uluslararası bir şirket olacağız”
Aktif Bank’ta iki yeni kadın lider
TSPB’de İbrahim Öztop dönemi
GÖSTERGE
Üç yılda 3,5 milyon yeni iş hedefi
Enflasyon politika faizini aştı
İnşaat maliyetlerinde yükseliş
Çelik sektöründe yatırım rüzgarı esiyor
“Yeni yatırımla kapasiteyi yüzde 50 artıracağız”
Düzce’den 100 ülkeye ihracat gerçekleştirecek
Galatasaray’a düşlerinin üzerinde gelir sağlayacak
TL’deki değer kaybı İstanbul’u ucuzlattı
Yayınevleri online satışta büyüyor
Yaşanan kuraklığa rağmen un ihracatı hız kesmedi
“1 milyar $’lık ticari hacme ulaşacağız”
Ekoturizm trendi yükselişe geçti
İŞ DÜNYASINDAN
Dalgakıran hedefe ilk beşi aldı
AR-GE için ‘Yenilik Atölyesi’ kurdu
Türkiye’ye 15 yılda 63 milyar TL yatırdı
Yurtdışında yeni mağazalar açacak
Rakibini satın aldı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İletişimde ‘kültür sanat’ dönemi yeniden başlıyor
Tüketicinin duygu haritasını çıkartıyor
GİRİŞİM
AloTech Kuzey Amerika’da büyüyecek
Fonlama sistemine yenilik geldi
VERGİDE GÜNDEM
2022-2024 Orta Vadeli Plan’da vergi
BORSA
Hangi banka hisseleri öneriliyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist
değerlendirmeleri…
Yatırımcıya Özel:
Doğan Holding ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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