PİYASALARDA SONBAHAR STRATEJİSİ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Dijital kredi ürünlerinde büyümeye devam edeceğiz”

“Sigorta ihraç eden, uluslararası bir şirket olacağız”

Aktif Bank’ta iki yeni kadın lider

TSPB’de İbrahim Öztop dönemi

GÖSTERGE

Üç yılda 3,5 milyon yeni iş hedefi

Enflasyon politika faizini aştı

İnşaat maliyetlerinde yükseliş

Çelik sektöründe yatırım rüzgarı esiyor

“Yeni yatırımla kapasiteyi yüzde 50 artıracağız”

Düzce’den 100 ülkeye ihracat gerçekleştirecek

Galatasaray’a düşlerinin üzerinde gelir sağlayacak

TL’deki değer kaybı İstanbul’u ucuzlattı

Yayınevleri online satışta büyüyor

Yaşanan kuraklığa rağmen un ihracatı hız kesmedi

“1 milyar $’lık ticari hacme ulaşacağız”

Ekoturizm trendi yükselişe geçti

İŞ DÜNYASINDAN

Dalgakıran hedefe ilk beşi aldı

AR-GE için ‘Yenilik Atölyesi’ kurdu

Türkiye’ye 15 yılda 63 milyar TL yatırdı

Yurtdışında yeni mağazalar açacak

Rakibini satın aldı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İletişimde ‘kültür sanat’ dönemi yeniden başlıyor

Tüketicinin duygu haritasını çıkartıyor

GİRİŞİM

AloTech Kuzey Amerika’da büyüyecek

Fonlama sistemine yenilik geldi

VERGİDE GÜNDEM

2022-2024 Orta Vadeli Plan’da vergi

BORSA

Hangi banka hisseleri öneriliyor?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist

değerlendirmeleri…

Yatırımcıya Özel:

Doğan Holding ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…