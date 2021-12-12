ANADOLU 500

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Kadın girişimciler 15’inci yılını kutladı

FİNANS KORİDORU

Özel yatırım stratejileri geliştirerek büyüyor

HSBC Türkiye’de yeni COO belli oldu

Mehmet Sezgin PayTR’nin yönetim kurulunda

“Büyümemiz aralıksız yatırımla sürüyor”

“İki yılda üç önemli yatırım yapacağız”

Kardemir dünya şirketi olmayı hedefliyor

TEB: İhracat kredilerinde büyüme hedefliyoruz”

Makro Analiz: Sayılarla Anadolu 500

Düzceli Aycan cirosunu yüzde 382 artırdı

2021 ciro hedefi1,5 milyar dolar

İhracatını bir yılda 11 kat artırdı

Zirveyi dört büyük holding paylaştı

Listeye 26 sektör girdi

51 şehir Anadolu 500’de yer aldı

FİHRİST

KULİS

Tarımın ‘Silikon Vadisi’ni kurdu

Deri sektörü, odalardan destek bekliyor

50 milyon TL’lik yatırım planlıyor

MÜSİAD, 22 Aralık’a hazırlanıyor

5 milyon TL’lik sosyal değer yarattı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sanat iş dünyasının ‘zirvesinde’

AVM’ler de sürdürülebilirlik projelerine yoğunlaştı

GİRİŞİM

İyiliğin Amazon’u olmayı hedefliyor

EasyCep, 50 bin adetcep telefonunu yenileyecek

VERGİDE GÜNDEM

Vergide iklim değişiyor

BORSA

Banka hisselerinde alımlar sürecek mi?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…