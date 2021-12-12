ANADOLU 500
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Kadın girişimciler 15’inci yılını kutladı
FİNANS KORİDORU
Özel yatırım stratejileri geliştirerek büyüyor
HSBC Türkiye’de yeni COO belli oldu
Mehmet Sezgin PayTR’nin yönetim kurulunda
“Büyümemiz aralıksız yatırımla sürüyor”
“İki yılda üç önemli yatırım yapacağız”
Kardemir dünya şirketi olmayı hedefliyor
TEB: İhracat kredilerinde büyüme hedefliyoruz”
Makro Analiz: Sayılarla Anadolu 500
Düzceli Aycan cirosunu yüzde 382 artırdı
2021 ciro hedefi1,5 milyar dolar
İhracatını bir yılda 11 kat artırdı
Zirveyi dört büyük holding paylaştı
Listeye 26 sektör girdi
51 şehir Anadolu 500’de yer aldı
FİHRİST
KULİS
Tarımın ‘Silikon Vadisi’ni kurdu
Deri sektörü, odalardan destek bekliyor
50 milyon TL’lik yatırım planlıyor
MÜSİAD, 22 Aralık’a hazırlanıyor
5 milyon TL’lik sosyal değer yarattı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sanat iş dünyasının ‘zirvesinde’
AVM’ler de sürdürülebilirlik projelerine yoğunlaştı
GİRİŞİM
İyiliğin Amazon’u olmayı hedefliyor
EasyCep, 50 bin adetcep telefonunu yenileyecek
VERGİDE GÜNDEM
Vergide iklim değişiyor
BORSA
Banka hisselerinde alımlar sürecek mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Bir cevap yazın