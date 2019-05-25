Ekonomist’te bu hafta
DÜŞÜK MALİYETLİ YATIRIM FIRSATI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Şirket satışlarında nakit akışının önemi arttı”
GÖSTERGE
İlk çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Tüketici tekrar seçimi sevmedi
Kapasite kullanımında toparlanma var
Dokuz ayda 7 paket neden işe yaramadı?
“Pazar payımızı ikiye katlayacağız”
Koruyucu tıpta büyümeyi hedefliyor
Enerji ve tarıma 110 milyon $ yatırıyor
Girişimcilere özel 8 e-ticaret kapısı
Kozmetik dünyası online atağına geçti
“Yerinde yaşlanma modeli kurgulanmalı”
KARİYER
5 ayda 63 şirket CEO’sunu değiştirdi
İŞ DÜNYASINDAN
Türk limanlarına dönme planı yapıyor
Uzakdoğu’ya yazılım ihraç edecek
Yerli bulutla dünyaya açılıyor
60 yalı ve 40 yalı dairesi satışta Mehmet Ali Aydınlar,
Türkiye’yi temsil edecek
İkinci fabrikasını Sakarya’da açtı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Fıstığımız Bol Olsun’ projesi devam edecek
Deneyim alanlarıyla tüketicilere dokunacak
GİRİŞİM
Yurtlarda dijital dönüşüm
Bi’Fikri olan aranıyor
MediaMarkt start up’ları bekliyor
VERGİDE GÜNDEM
Hisse geri alımında vergileme
ÖZEL BÖLÜM
Okul tercihinizi yaptınız mı?
BORSA
Banka bilançoları yatırım için cazip mi?
Şirketlerden gelen
açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Çimsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin
alım, satım aralıkları…
BİST-30 64 Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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