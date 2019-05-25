Ekonomist’te bu hafta

Mayıs 26, 2019 0 Yorum 43 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

DÜŞÜK MALİYETLİ YATIRIM FIRSATI

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
 “Şirket satışlarında nakit akışının önemi arttı”
GÖSTERGE
 İlk çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Tüketici tekrar seçimi sevmedi
Kapasite kullanımında toparlanma var

Dokuz ayda 7 paket neden işe yaramadı?
“Pazar payımızı ikiye katlayacağız”
Koruyucu tıpta büyümeyi hedefliyor
Enerji ve tarıma 110 milyon $ yatırıyor
Girişimcilere özel 8 e-ticaret kapısı
Kozmetik dünyası online atağına geçti
“Yerinde yaşlanma modeli kurgulanmalı”

KARİYER
 5 ayda 63 şirket CEO’sunu değiştirdi

İŞ DÜNYASINDAN
 Türk limanlarına dönme planı yapıyor
Uzakdoğu’ya yazılım ihraç edecek
Yerli bulutla dünyaya açılıyor
60 yalı ve 40 yalı dairesi satışta Mehmet Ali Aydınlar,
Türkiye’yi temsil edecek
İkinci fabrikasını Sakarya’da açtı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 ‘Fıstığımız Bol Olsun’ projesi devam edecek
Deneyim alanlarıyla tüketicilere dokunacak

GİRİŞİM
 Yurtlarda dijital dönüşüm
Bi’Fikri olan aranıyor
MediaMarkt start up’ları bekliyor

VERGİDE GÜNDEM
 Hisse geri alımında vergileme
ÖZEL BÖLÜM
 Okul tercihinizi yaptınız mı?

BORSA
Banka bilançoları yatırım için cazip mi?

Şirketlerden gelen
açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Koç Holding ve Çimsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin
alım, satım aralıkları…
BİST-30 64 Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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